Letzte Erinnerung an 148 Jahre Geschichte

Von: Peter Schiebel

Sie wollen den Tragkraftspritzenanhänger der aufgelösten Löschgruppe Landstetten erhalten (v.l.): die Perchtinger Feuerwehrleute Manfred Vermehren (Schriftführer), Christian Benedikt (Vorsitzender), Thomas Bräundl (Gerätewart), Georg Lengenleicher (2. Kommandant) und Andreas Bartl (1. Kommandant). © Andrea Jaksch

Mit der Auflösung der Löschgruppe Landstetten ist Ende November eine 148 Jahre alte Geschichte offiziell zu Ende gegangen. Kameraden aus Perchting möchten nun einen nach wie vor in Landstetten untergestellten Feuerwehr-Oldtimer restaurieren.

Landstetten/Perchting – Es sieht ein bisschen so aus, als ob die Kameraden gleich wieder vorbeikommen. An den zwölf großen Kleiderhaken in der Garage am Klosterholzweg in Landstetten hängen Jacken, Hosen und Helme. Die handschriftlich obendrüber an die Mauer geschriebenen Namen weisen jedem Feuerwehrmann seinen Platz zu. Mittendrin steht der knallrote Anhänger mit der Tragkraftspritze, die einst bei Einsätzen genutzt wurde. Eine weitere Pumpte steht hinten im Eck. Und doch hat das ganze Ensemble eher musealen Charakter. Der Anhänger ist Baujahr 1941, die Spritze stammt von 1960/61, auch die Klamotten sind jahrzehntealt. Alles zusammen sind es die letzten Überbleibsel der Feuerwehr Landstetten, deren Geschichte vor Kurzem zu Ende gegangen ist.

Ende November hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats in einem rein formalen Akt die Löschgruppe Landstetten offiziell aufgelöst, die ohnehin schon viele Jahre lang nur noch auf dem Papier existiert hatte (wir berichteten). Damit sind 148 Jahre Feuerwehrgeschichte in dem mit rund 150 Einwohnern kleinsten Ortsteil Starnbergs nahezu unbemerkt zu Ende gegangen. Viel über die Historie der Wehr ist nicht bekannt. Der Archivar der Feuerwehren im Landkreis, Johann Brabetz aus Percha, weiß immerhin, dass am 1. Mai 1876 eine Feuerwehr in Landstetten gegründet wurde. Das Dorf gehörte damals noch zu Maising. Gut hundert Jahre später, 1967, löste sich die eigenständige Feuerwehr auf und wurde eine Löschgruppe der Perchtinger Wehr. Mehr hat Brabetz nicht in seinen Unterlagen. Auch Christoph Aschermann vom Starnberger Stadtarchiv muss passen: „Uns sind keine Unterlagen der Feuerwehr Landstetten überliefert“, sagt er. In Perchting ist die Landstettener Historie ebenfalls nicht bekannt.

Wann die Löschgruppe ihren Dienst eingestellt hat, können auch Peter (68) und Johannes März (66) nicht mit Gewissheit sagen, die einst dort aktiv waren. Immerhin so viel: „Es hat zwei Einsätze gegeben, bei denen es richtig gebrannt hat“, erinnert sich Peter März. Sein Bruder hat noch einen Brand in einer Bulldog-Garage vor Augen. „Das ist aber nix Großes geworden, weil wir rechtzeitig da waren.“ Sechs bis zehn Leute seien früher zu den Übungen in Landstetten gekommen, sagt Peter März. Aktuell kommt einer der insgesamt 33 aktiven Feuerwehrleute in Perchting aus Landstetten, berichtet der seit Mai amtierende Kommandant Andreas Bartl beim Treffen mit dem Starnberger Merkur.

Der Tragkraftspritzenanhänger mit dem Funkrufnamen Florian PTG 45/1 hatte seinen letzten großen Auftritt im Jahr 2012. Von einem Oldtimer-Traktor gezogen, fuhr er zusammen mit drei Feuerwehrleuten in historischen Uniformen beim großen Festumzug zum 100. Jahrestag der Stadtgründung Starnbergs mit. Daran kann sich der Schriftführer der Perchtinger Wehr, Manfred Vermehren, noch gut erinnern. „Diese Spritze war früher die Standardausrüstung für eine Dorffeuerwehr“, erzählt er. Der VW-Käfer-Motor samt Kurbel zum Anlassen funktioniert, die Pumpe ebenso, auch drei Feuerpatschen sind noch vorhanden. „Für die TÜV-Prüfung wird es aber nicht mehr erreichen“, sagt Vermehren.

„Wir würden den Anhänger gern vom Feuerwehrverein Perchting übernehmen und als Museumsstück herrichten“, erklärt Kommandant Bartl. Im neuen Jahr wolle er mit Bürgermeister Patrick Janik darüber reden. Er kenne zwar keine Pläne seitens der Stadt, das Fahrzeug irgendwann womöglich zu verschrotten oder abzugeben, sei aber viel zu schade. „Wir würden den Anhänger gerne bewahren und zum Beispiel beim Tag der offenen Tür präsentieren.“ Die Erinnerung an die Feuerwehr Landstetten würde damit erhalten bleiben – auch über die 148 Jahre ihres Bestehens hinaus.