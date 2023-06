Letzter Schliff für die Papierboote

Von: Peter Schiebel

Die Wasserwacht-Jugend werkelte am Mittwochabend an der Wachstation in Percha noch an ihrem Papierboot (v.l.): Anna, Dominik, Max, Quirin, Marlene, Betreuerin Julia Volks, Tamara, Emilia und Helena. © Andrea Jaksch

Zum ersten Mal seit fünf Jahren steigt am kommenden Samstag, 17. Juni, wieder das Papierbootrennen auf dem Starnberger See. Organisatorin Petra Bezdek rechnet mit 19 bis 20 Booten, die in See stechen – und hofft auf möglichst viel Publikum.

Starnberg – Pappe, Pappröhren, Papier, Zeitungen und Tapeten dürften längst zugeschnitten, gefaltet, ineinandergesteckt, zusammengebunden und zusammengekleistert sein. Nun geht es darum, letzte Hand anzulegen an die waghalsigen Konstruktionen, mit denen sich die furchtlosen Teams an diesem Samstag, 17. Juni, in die Fluten des Starnberger Sees stürzen und versuchen, die rund 140 Meter lange Strecke ausschließlich mit Muskelkraft am schnellsten zurückzulegen. Zum ersten Mal seit fünf Jahren findet auf dem See wieder ein Papierbootrennen statt.

19 Teams hätten sich bereits fest angemeldet, ein weiteres habe sich angekündigt, berichtet Petra Bezdek im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die 69 Jahre alte Kulturpädagogin vom Eltern-Kind-Programm (EKP) aus Stockdorf ist so etwas wie die Chefin des Papierbootrennens, an dessen Organisation und Austragung sich auch die BRK-Wasserwacht Starnberg und der Kreisjugendring (KJR) beteiligen.

Bei einer EKP-Freizeit auf der Nordseeinsel Spiekeroog habe sie zum ersten Mal ein Papierbootrennen gesehen, erzählt sie. Das habe sie so begeistert, dass sie die Idee im Jahr 2009 erstmals am und vor allem im Starnberger See umgesetzt habe. Bis 2018 folgten sechs weitere Termine, ehe die Pandemie den Kalender durcheinander wirbelte. Nun gibt es also Rennen Nummer acht. „Die Spannung ist bei allen groß“, sagt Petra Bezdek – und das aus vielerlei Gründen. Welche Konstruktionen haben sich die Teams einfallen lassen? Welche Namen haben sie ihren Booten gegeben? Und vor allem: Wie stabil sind sie im Wasser? „Das Spannende ist ja: Man kann es vorher nicht ausprobieren“, sagt Petra Bezdek. Die Jungfernfahrt der Papierboote ist gleichbedeutend mit der Rennteilnahme – und endet, wenn es dumm läuft, mit dem Totalverlust. Das wünscht aber niemand den Teilnehmern, die in drei Altersklassen gewertet werden.

Das Programm am Samstag

Mit dabei sind unter anderem Boote der Wasserwacht und des EKP, der Grundschule Stockdorf, der Montessorischule Starnberg, der Lebenshilfe Starnberg und der BRK-Bereitschaftsjugend, dazu kommen Familien und Freundesgruppen. Das Papierbootrennen findet an der Seepromenade in Starnberg zwischen dem Undosa und dem Münchener Ruder- und Segelverein (MRSV) statt. Der Zeitplan für Samstag:

12 Uhr: letzte Anlieferung der Boote, Begutachtung der Boote mit „Fair-shipping“-Kontrolle (Einhaltung der Regeln, was die verwendeten Materialien betrifft) und Rundgang der Jury. Zu ihr gehören unter anderen der Geschäftsführer und Co-Trainer der Volleyball-Bundesliga-Mannschaft WWK Volleys Herrsching, Max Hauser, und die Künstlerin Veronika Klaus aus Gauting.

13 Uhr: Begrüßung, Prämierung durch die Jury, Auslosung der Startfolge.

13 bis 14 Uhr: Wetten auf die Sieger gegen eine Spende.

14 Uhr: Startschuss für das erste Rennen.

gegen 16 Uhr: Siegerehrung.

Mitglieder der Wasserwacht Starnberg und des Service-Clubs „Round Table 219 Starnberg“ versorgen Teilnehmer und Zuschauer mit Essen und Getränken. Die Einnahmen der Wasserwacht fließen in die vereinseigene Jugendarbeit, die von „Round Table“ kommen Starnberger Kindern zugute. Der KJR kümmert sich um Genehmigungen, Technik und dergleichen mehr, die Wasserwacht übernimmt zudem die Absicherung an Land und auf dem Wasser.

„Gemeinsam bezwingen wir den Starnberger See“, lautet das Motto des Papierbootrennens. Und genau so will Petra Bezdek auch die ganze Veranstaltung verstanden wissen: als buntes und gut gelauntes Miteinander, das allen Teilnehmern und Besuchern Spaß bereitet. Sie selbst hat trotz ihrer großen Erfahrung bislang übrigens keinen Favoriten. Wie auch? „Ich habe noch kein einziges Papierboot für dieses Jahr gesehen.“