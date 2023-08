Leutstettener Straße: Mehr Platz für die Umleitung

Von: Peter Schiebel

Die äußere Leutstettener Straße wird zwischen den beiden Einmündungen der Gradstraße seit Montag verbreitert. Grund dafür ist die anstehende Vollsperrung der B 2 in dreieinhalb Wochen. © Andrea jaksch

Seit Montag laufen Arbeiten, die äußere Leutstettener Straße zu verbreitern. Hintergrund ist die Vollsperrung der B2. Allerdings hat auch die Stadt Pläne für die Straße.

Starnberg – Die Bauarbeiten auf der äußeren Leutstettener Straße in Starnberg sind am Montagmorgen planmäßig gestartet. Zumindest bis zum Nachmittag lief der per Ampelschaltung geregelte Verkehr an der einseitig gesperrten Baustelle auch einigermaßen vorbei. Zwar kam es vor allem in Einmündungsbereich Riedener Weg zu Behinderungen, allerdings hatten weder die Starnberger Polizei noch das Staatliche Bauamt Weilheim Kenntnis über Rückstaus auf die B 2 oder die Gautinger Straße.

Wie berichtet, lässt das Staatliche Bauamt die rund 50 Meter lange Engstelle zwischen den beiden Einmündungen zur Gradstraße beseitigen. Die Fahrbahn soll in dem Bereich um etwa 80 Zentimeter auf rund 6,25 Meter verbreitert werden. Damit sollen auch zwei Busse gefahrlos aneinander vorbei fahren können. Hintergrund ist die geplante Vollsperrung der B 2 vom 24. August bis zum 6. September. Die äußere Leutstettener Straße wird dann die Hauptumleitungsstrecke sein.

Bauausschuss will Verbreiterung behalten

Wie es danach an der Stelle weitergeht, war auch Thema der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats. Dabei sprachen sich die Mitglieder einstimmig dafür aus, das kurze Stück zwischen den Einmündungen der Gradstraße dauerhaft umzugestalten. Vorgesehen sind ein erstmaliger Vollausbau des Abschnitts und die Herstellung einer geordneten Entwässerung. Nach Vorstellung der Stadtverwaltung soll darüber hinaus ein Seitenstreifen mit Stellplätzen und Baumpflanzungen entstehen. In Verhandlungen mit dem Staatlichen Bauamt soll das Rathaus nun klären, ob die Arbeiten bereits im Zuge des Rückbaus der Umleitungsstrecke erfolgen kann. „Dies würde wertvolle Ressourcen bündeln“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage.

Knackpunkt bei den Überlegungen könnten die Eigentumsverhältnisse sein. Die erforderliche Fläche befindet sich nämlich in Privatbesitz. Verhandlungen mit dem Eigentümer hätten im vergangenen Jahr zu keinem Erfolg geführt, seien mittlerweile aber wieder aufgenommen worden.

Offen ist bei alldem auch, ob und wo ein Fußgängerüberweg eingerichtet werden kann. Der Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität hatte sich vor zweieinhalb Jahren für eine Querung auf Höhe der Lebenshilfe ausgesprochen. Diesen Standort sieht die Verwaltung jedoch als aufwendig, die Polizei sogar als entbehrlich an, da sich weniger Meter weiter bereits ein Überweg befindet. Wo ein Fußgängerüberweg sinnvoll ist, soll die Stadt nach Beschluss des Bauausschusses nun im Zuge der Planungen klären – sofern das Staatliche Bauamt der Maßnahme zustimmt und die Grundstücksverhandlungen erfolgreich verlaufen.

Die aktuelle Baustelle auf der Leutstettener Straße soll unabhängig davon Ende dieser Woche abgeschlossen sein.