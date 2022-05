Lieferservice in Pandemie: Starnberger Buchhandlung bekommt 25 000 Euro

Grund zum Anstoßen: das Team der Bücherjolle um (v.l.) Geschäftsführer Wolfgang Bartelmann, Belletristik-Leiter Manfred Daniel, Geschäftsführerin Gudrun Bartelmann und Isabelle Schlatterer, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendbuch. © Dagmar Rutt

Für ihren Lieferservice in der Pandemie bekommt die Starnberger Bücherjolle eine staatliche Prämie von 25 000 Euro. Der Geschäftsführer will das Geld unter anderem in eine bessere IT-Ausstattung und damit in besseren Service investieren.

Starnberg – Mit einem Lieferservice, bestehend aus zwei Autos, einem Fahrrad und drei Fußgängern, hat die Bücherjolle in Corona-Zeiten Bücherbestellungen ausgetragen und in Päckchen an die Haustüren Starnbergs gehängt. Nun erhält die Buchhandlung für ihren besonderen Einsatz vor und während der Pandemie eine Prämie von 25 000 Euro.

Im Rahmen des Projekts „Neustart Kultur“ würdigt Kulturstaatsministerin Claudia Roth Buchhandlungen, die sich „als außerordentlich resilient und gewitzt erwiesen, um unter erschwerten Umständen Impulse zu setzen sowie gewohnte Formate anders zu denken“, mit einer Prämie von 8000 bis 25 000 Euro. So steht es auf der Webseite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Die Bücherjolle am Kirchplatz erhielt den Höchstsatz als „Anerkennungsprämie für Spitzenleistungen“.

Geschäftsführer Wolfgang Bartelmann vermutet, es sei bei der Staatsministerin gut angekommen, dass die Bücherjolle sich am Weltbuchtag beteiligte und 4000 Bücher an Schüler der dritten bis fünften Klasse verschenkte. Auch den Literaturpreis „Undine Starnberg“ stiftete die Bücherjolle zusammen mit dem Verlag Starnberger Hefte und förderte damit junge Autoren, die ihr drei- bis fünfseitiges Werk einreichten.

Bücherjolle entwickelte Verwaltungssoftware für Schulbücher

Ein weiteres Verdienst der Bücherjolle ist die Entwicklung einer Verwaltungssoftware für Schulbücher. Mit Programmierer Christoph Singer, IT-Mitarbeiter der Ludwig-Maximilians-Universität München, entwickelte Bartelmann ein digitales System, in das Lehrer eintragen können, welches Schulbuch am Anfang des Jahres ausgegeben wurde und welches am Ende wieder reinkam.

Bartelmann, „noch ganz im Freudentaumel“, wie er berichtet, möchte mit dem gewonnenen Geld in den Service der Buchhandlung investieren. Die IT-Ausrüstung soll verbessert werden. Dafür stellt Bartelmann gerade einen „jungen Studenten“ ein, der zukünftig IT-Probleme lösen soll. Der „Senior“, so nennt Bartelmann sich, sei nämlich ein IT-Neandertaler.

Darüber hinaus wird die Suche nach guten, interessanten Autoren stärker in den Vordergrund rücken und mit einem entsprechenden Honorar vergütet werden. Zudem nutzt Bartelmann die Prämie, um verstärkt Pakete von aktuellen Buchtiteln zu erwerben. Darüber hinaus erzählt der Ladeninhaber: „Ganz trocken gesagt, tun die Mitgliedsbeiträge für den Börsenverein und die Gewerbesteuer an die Stadt jetzt nicht mehr ganz so weh.“

Besonders freut es Bartelmann, dass er jetzt die Gelegenheit habe, den „anspruchsvollen Starnberger Kunden“, wie er sagt, „mit noch ausgefalleneren Buchtiteln zu versorgen“. Große Bildbände, wie beispielsweise eine Fotoserie zum bayrischen Gebirge, ein persönlicher Favorit des Geschäftsführers, sind bald in der Bücherjolle erhältlich. Der Buchladen will sich von anderen abheben und „vermeiden, zu sehr in die Bestsellerlisten abzudriften“, so Bartelmann.

Derzeit führt der Buchhändler Schulklassen anhand eines kleinen Films vor, wie Bücher entstehen. Den Kindern wird erklärt, wie das Buch von der Idee des Autors über die Marketingabteilung des Verlags bis in die Buchhandlung gelangt. Dabei lernen die Schüler, welchen Nutzen der Einzelhandel in einer Stadt hat. Bartelmann betont, er sei der erste, der so etwas in Deutschland erfunden habe. Zwei Klassen haben die Veranstaltung schon besucht, drei werden noch erwartet.

Mathilda Trausch