B2-Sperrung: Linderung für den Ausnahmezustand

Von: Peter Schiebel

Die Widerlager für die neue Bahnbrücke werden bereits auf beiden Seiten der B 2 gefertigt. Nach Abriss der alten Brücke Ende August werden die tonnenschweren Teile an die richtige Stelle geschoben. © Andrea Jaksch

Die Sperrung der B 2 in Starnberg und der Bahnlinie werfen ihre Schatten voraus. Inzwischen sind weitere Einzelheiten zu den Umleitungen bekannt - und die Länge der S-Bahn-Pause.

Starnberg – Die Ruhe vor dem Sturm dauert noch rund sieben Wochen. Dann werden in Starnberg die B 2 und die Bahnstrecke komplett gesperrt, um die alte Bahnbrücke über die Bundesstraße abzubrechen und die neue einzusetzen. Nachdem Deutsche Bahn, Staatliches Bauamt Weilheim und Stadt Starnberg bereits Ende Mai über den geplanten Ablauf der Arbeiten und die erforderlichen Umleitungen informiert hatten, gab es am Dienstagabend in der Schlossberghalle einen Extra-Termin für Einzelhändler und Gewerbetreibende. Ein besonderer Fokus lag dabei auf vier Knotenpunkten. Der Starnberger Merkur beantwortet wichtige Fragen zu dem Projekt.

Von wann bis wann dauert die Sperrung?

Die Sperrung der B 2 zwischen den Kreuzungen mit der Leutstettener Straße und der Gautinger Straße beginnt am Donnerstag, 24. August, morgens und endet voraussichtlich am Mittwoch, 6. September, abends. Daran hat sich seit der Vorstellung im Mai nichts geändert – im Gegensatz zur Sperrung der Bahnstrecke. Diese ist nun von Montag, 21. August, bis Montag, 4. September, terminiert und damit sechs Tage länger als bisher genannt. Ursprünglich hatte die Bahn die Strecke erst am 27. August unterbrechen wollen.

Die Vorverlegung hängt mit der ebenfalls im August laufenden Brückenerneuerung an der Paosostraße in München zusammen, die ebenfalls Auswirkungen auf die S 6 und die Werdenfelsbahn hat. Das teilten Bahn, Stadt und Bauamt in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Mittwoch mit.

Mit der Erneuerung der Bahnbrücke seien die vorbereitenden Arbeiten für den B 2-Tunnel im Bereich des Nordportals abgeschlossen, sagte der beim Staatlichen Bauamt zuständige Abteilungsleiter, Lukas Schulte. Unter der Brücke ist dann Platz für jeweils drei Fahrspuren pro Richtung sowie breite Fuß- und Radwege.

Wie funktioniert der Schienenersatzverkehr (SEV)?

Aussagen zum Schienenersatzverkehr (SEV) gab es am Dienstagabend nicht, weil kein Vertreter der Bahn an dem Termin teilnahm. Der Konzern will rechtzeitig vor Beginn der Beeinträchtigungen darüber informieren. Unterbrochen ist der Schienenverkehr voraussichtlich zwischen den Bahnhöfen Gauting und Starnberg See.

Welche Umleitungen sind vorgesehen?

Grob gesagt, soll der Verkehr aus Richtung Autobahn über Petersbrunner Straße und Leutstettener Straße fahren, der Verkehr in der Gegenrichtung über Leutstettener Straße und Gautinger Straße (die zur Einbahnstraße wird) und von dort aus nach links auf die B 2 weiter Richtung Autobahn. Wer aus Richtung Innenstadt kommt und zu Firmen oder zum Wertstoffhof an der Petersbrunner Straße will, muss einen Schlenker über die Moosstraße nehmen.

Dafür haben sich die Planer zahlreiche Änderungen ausgedacht, was Verkehrsführungen, Einbahnregelungen, Ampelschaltungen und dergleichen mehr betrifft. „Das verschafft alles Linderung“, sagte Bürgermeister Patrick Janik, betonte aber auch: „Wir werden trotzdem zwei Wochen Ausnahmezustand haben.“

So wird die Verkehrsführung an der sogenannten Leutstettener Kreuzung aussehen - die innere Leutstettener Straße wird abgehängt. © Staatliches Bauamt Weilheim, DB Netz AG

Kreuzung B 2/Leutstettener Straße

Gleich hinter der Kreuzung der B 2 mit der Leutstettener Straße beginnt die Vollsperrung. Verkehr aus Richtung Innenstadt kann dort deshalb nur nach links Richtung Bahnhof Nord fahren, Verkehr in der Gegenrichtung nur nach rechts Richtung Tutzinger-Hof-Platz. Die Einfahrt in die Rheinlandstraße bleibt möglich, die Ein- und Ausfahrt in die innere Leutstettener Straße ist jedoch gesperrt. Auch die Querung der B 2 für Fußgänger im Bereich der Rheinlandstraße fällt weg. Sie können die B 2 jedoch wenige Meter entfernt queren.

Ziel des Bauamts ist es, an dieser wie an anderen Stellen, Verkehrsströme so zu reduzieren, dass der Durchgangsverkehr möglichst selten angehalten werden muss. Inwieweit das gelingt, ist fraglich. Jacob Eberle vom Bauamt gab sich am Dienstag wenig Illusionen hin. Angesprochen auf die Frage, ob die Ampel an der Kreuzung parallel zu der am Tutzinger-Hof-Platz geschaltet wird, sagte er: „Wir versuchen es, befürchten aber, dass der Verkehr so langsam sein wird, dass keine grüne Welle zustande kommt.“

Die Zufahrt zu McDonald’s soll über den McDrive möglich sein.

Diese Umleitungen gelten an der Kreuzung Münchner, Gautinger und Uhdestraße. © Staatliches Bauamt Weilheim, DB Netz AG

Kreuzung B 2/Gautinger Straße/Uhdestraße

Die Gautinger Straße wird für die Zeit der Sperre Einbahnstraße in Richtung B 2. An deren Ende ist – anders als im Normalzustand – links abbiegen Richtung Autobahn möglich. Wer Getränkemarkt, Fitnessstudio und Tankstelle erreichen möchte, kann für wenige Meter auch nach rechts abbiegen. Die Einmündung Uhdestraße bleibt die ganze Zeit über erhalten.

Zwei Einmündungen, die auch von den Umleitungen während der Vollsperrung der B2 vom 24. August bis 6. September betroffen sind, haben kaum Einschränkungen. © Staatliches Bauamt Weilheim, DB Netz AG

Kreuzungen B 2/Moosstraße und B 2/Petersbrunner Straße/Standbadstraße

Es gibt weder von der B 2 aus Richtung Innenstadt noch von der Strandbadstraße aus die Möglichkeit, auf die Petersbrunner Straße zu fahren. Wer dorthin möchte, muss einen Schlenker über die Moosstraße in Kauf nehmen. In dem Bereich werden deswegen einige Abbiegemöglichkeiten reduziert.

Der Verkehr aus Richtung Autobahn wird nach rechts auf die Petersbrunner Straße geleitet.

Gravierende Änderungen gibt es an der Kreuzung Leutstettener, Gautinger und Petersbrunner Straße - über sie wird der meiste Verkehr fließen. © Staatliches Bauamt Weilheim, DB Netz AG

Kreuzung Leutstettener Straße/Gautinger Straße/Petersbrunner Straße

Dieser Knotenpunkt gehört schon im regulären Betrieb zu den kompliziertesten Kreuzungen Starnbergs – und es wird während der Sperre nicht einfacher. Dann kann von der Leutstettener Straße nur nach rechts auf die Gautinger Straße abgebogen werden – geradeaus fahren ist genauso wenig möglich wie links abbiegen. Auch damit soll die Kreuzung so durchlässig wie möglich gemacht werden. Deswegen fällt auch eine Fußgängerquerung weg.

Von der Petersbrunner Straße bleiben alle Abbiegemöglichkeiten erhalten.

Was ist am Bahnhof Nord geplant?

Der reguläre Busfahrplan soll während der Sperrung etwas ausgedünnt werden. Busfahrten zwischen den Bahnhöfen Nord und See sollen zum Beispiel entfallen, sagte Eberle. „Trotzdem ist es da eng“, betonte er – zumal Busse des SEV hinzukommen.

Damit Fußgänger die Straßenseiten sicher wechseln können, ist an der Querung vor dem BMW-Autohaus eine Bedarfsampel geplant.

Für Autofahrer brachte Patrick Janik die Lösung ins Spiel, das Parken im Parkhaus am Bahnhof Nord für die Zeit der Sperre zu erleichtern. Es werde überlegt, dass Pendler ihre Fahrzeuge dort auch ohne gültiges MVV-Ticket abstellen können, sagte er. Zumindest an der Leutstettener Straße fallen während der Sperrung einige Parkplätze weg.

Warum wird während der Sperrung auch im Mühltal gearbeitet?

Den Vorwurf aus Reihen der Gewerbetreibenden, dass die Baustellen an der B 2 und im Mühltal nicht gut aufeinander abgestimmt seien, konnte Tunnel-Projektleiter Herwig Ludwig zwar verstehen, ließ ihn aber nicht gelten. Der Neubau der Bahnbrücke sei innerhalb des Konzerns seit drei Jahren terminiert – und im Mühltal sei „Gefahr in Verzug“, sagte er mit Blick auf die instabile Böschung. „Dort muss gehandelt werden.“ Zwar sei die Gesamtsituation „suboptimal“, lasse sich aber nicht ändern.

Wie reagiertendie Zuhörer?

Die Kritik aus Reihen der rund 25 Gewerbetreibenden fiel überschaubar aus. Vielmehr stand die Information im Vordergrund. Kritisch könne die Situation für den Lkw-Verkehr auf der Petersbrunner Straße werden, gab Bauunternehmer Anton Sedlmaier zu bedenken. Aus der nördlichen Gautinger Straße war die Befürchtung zu hören, abgehängt zu werden. Dass Lkw-Anlieferungen dort aus Richtung Gauting gar nicht und aus Richtung Innenstadt nur über Umwege möglich sind, nannte ein Teilnehmer eine „Fehlplanung“. Patrick Janik konnte die Kritik nachempfinden. „Auch wir finden das ausgesprochen unglücklich.“ Die Argumente der Bauleute seien jedoch stichhaltig gewesen.