Lkw bei Gauting 40 km/h zu schnell: Polizei zieht Blitzermarathon-Bilanz

Von: Tobias Gmach

Der alljährliche Blitzermarathon der Polizei war am Donnerstag. Besonders schnell unterwegs war ein Lastwagen-Fahrer im Landkreis Starnberg. © Angelika Warmuth

Bilanz des 24-Stunden-Blitzermarathons: Bei Gauting war ein Lkw-Fahrer 40 km/h zu schnell unterwegs. Temposünder stoppte die Polizei auch in Perchting und Meiling.

Landkreis – Der schnellste Raser beim Blitzermarathon der im nördlichen Oberbayern war nicht im Landkreis Starnberg unterwegs. Auf der A 8 bei Sulzemoos (Kreis Dachau) war ein Auto sage und schreibe 68 km/h zu schnell dran (188 statt der erlaubten 120 km/h). Den Rekord im Landkreis Starnberg stellte am Donnerstag ein junger Lkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2063 bei Gauting auf. In der Tempo-70-Zone fuhr er 110 km/h. In Perchting blitzten die Beamten bei der alljährlichen Aktion einen Fahrer innerorts mit 83 km/h. Ein 53-jähriger Münchner war außerhalb des Seefelder Ortsteils Meiling 26 km/h zu schnell dran.

Das für den Landkreis Starnberg zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord zog in einer Pressemitteilung ein Fazit zum bundesweiten 24-Stunden-Blitzermarathon: „Trotz Vorankündigung der Aktion mit genauer Nennung der Messstellen im Internet zu viele Raser unterwegs. Die Mehrzahl der überprüften Verkehrsteilnehmer achtet zwar auf die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Trotzdem gefährden Unbelehrbare mit ihrem Fahrverhalten sich und andere.“ Und als Appell schreiben die Beamten am Ende ihres Fazits: „Nach wie vor ist zu hohe Geschwindigkeit die Ursache Nummer eins für schwere Verkehrsunfälle.“