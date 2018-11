Männer wollennachts in fremde Wohnung

Mehrere Polizeibeamte mussten in Starnberg einen aggressiven und angetrunkenen Mann überwältigen.

Starnberg– Zwei 25-jährige Rumänen aus München haben am Sonntag gegen 5 Uhr aus unbekannten Gründen versucht, die Tür einer Wohnung an der Gradstraße einzutreten. Als eine Polizeistreife eintraf, hielt sich der eine zurück – der andere jedoch stieß eine Beamtin gegen ein Geländer und schlug nach ihr. Mehrere Beamten mussten den aggressiven und angetrunkenen Mann überwältigen, der die Polizisten beleidigte.

Er verbrachte die Nacht in einer Zelle. Die beiden stehen auch im Verdacht, für einen Angriff auf einen 20-Jährigen an der Gradstraße in derselben Nacht verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit. Das Opfer hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil es nachts ohne Grund attackiert und an Rücken und Bein verletzt worden sei. Wegen örtlicher und zeitlicher Nähe geht die Polizei von den Rumänen als Tätern aus.

