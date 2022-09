Pflichtunterricht gesichert - Mangel bei Fachlehrkräften bleibt

Von: Stefan Reich

Für 16 neue Lehramtsanwärterinnen begann heute im Landkreis Starnberg der Schulalltag. Begrüßt wurden sie gestern im Landratsamt von Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger (l.), der Personalratsvorsitzenden Nicole Bannert (2.v.l.), Schulamtsdirektorin Manuela Hollweg (2.v.r.) und Seminarrektorin Regina Winkler-Menzel (r.). © Landratsamt

Landkreis – Lehrkräfte waren auch im vergangenen Jahr schon knapp, der Bedarf ist aber seitdem nicht gesunken. 7860 Kinder und Jugendliche starteten heute an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Starnberg in das neue Schuljahr, noch mal mehr als im vergangenen Jahr.

Lehrerverbände in Bayern schlagen Alarm, das Kultusministerium muss unbesetzte Lehrerstellen vermelden und in manchen Regionen kommt es zu Unterrichtsausfall. Da hatte der erste Satz in der Pressemitteilung des Staatlichen Schulamts Starnberg zum neuen Unterrichtsjahr also durchaus Nachrichtenwert. „Jede Klasse an den Grund- und Mittelschulen konnte mit einer Klassenleitung versorgt werden“, hieß es gestern. Der Pflichtunterricht könne personell mit staatlichen Lehrkräften und „gewonnenen Substituten“ – sprich befristet angestellten Aushilfslehrkräften, teils ohne pädagogische Ausbildung – abgedeckt werden. „Dank des großen Engagements der Schulleitungen und auch der Lehrkräfte muss im Landkreis kein Unterricht wegfallen“, sagt Schulamtsleiterin Karin Huber-Weinberger. So hätten sich viele Teilzeitkräfte bereiterklärt, ihre Stundenzahl zu erhöhen. Über 900 Lehrer sind an den Grund- und Mittelschulen im Einsatz. Zusätzliche Kräfte sollen für einen Umfang von gut 300 Einsatzstunden wöchentlich gewonnen werden. Für 250 Wochenstunden seien die Anstellungsverträge schon abgeschlossen.

Die durchschnittliche Klassengröße an den Grundschulen im Landkreis steigt im Vergleich zum Vorjahr von 22,4 auf 23,6 Kinder. Mit 1336 Erstklässlern starten rund 150 Kinder weniger als vor einem Jahr ihre Schullaufbahn. Die Klassengröße an den Mittelschulen steigt von 20,2 auf 20,5 Schüler im Durchschnitt.

Mangel bei Fachlehrern dauert an

Weiter angespannt bleibe die Personalversorgung „im Bereich aller Fachlehrkräfte“, teilt das Schulamt weiter mit. In Werken und Gestalten übernahmen Grund- und Mittelschullehrer schon im vergangenen Schuljahr Unterricht, heuer auch in den Fächern Wirtschaft und Technik. Eines der Probleme bleibt weiterhin: Schwangere Lehrerinnen dürfen wegen Corona weiterhin nicht in Präsenz in der Schule arbeiten. Sie könnten aber durch „eine Teamlehrkraft als verlängerter Arm ersetzt werden“, heißt es. Das heißt: Die eigentliche Lehrkraft organisiert und berät, die Teamlehrkraft hält den Präsenzunterricht im Klassenzimmer ab. Teamlehrkräfte können auch Lehramtsstudierende in höheren Semestern und Menschen mit einem abgeschlossenen, nicht-pädagogischen Hochschulstudium sein. Um schwangere oder länger erkrankte Lehrkräfte zu ersetzen, konnte laut Schulamt auch wieder eine mobile Einsatzreserve gebildet werden. Sie umfasst in diesem Schuljahr 54 Lehrkräfte in Voll- oder Teilzeit. Im vergangenen Jahr waren es noch 56 gewesen.

Auch um Zusatzangebote neben dem reinen Pflichtunterricht aufrechterhalten zu können, setzt der Freistaat weiterhin auf Unterstützungspersonal, das nicht aus der staatlichen Lehrerschaft kommt. Für zusätzliche Personalstunden für Inklusion an einzelnen Schulen und für Förderung beim Deutschlernen gebe es ein Budget. Die Grundschulen Wörthsee und Tutzing sowie die Mittelschule Tutzing haben ein Schulprofil Inklusion. In allen Jahrgangsstufen der staatlichen Grund- und Mittelschulen werden „einzelne Kinder mit unterschiedlichen Förderbedarfen in Einzelinklusion unterrichtet“, so das Schulamt. Die Grundschulen Söcking und Starnberg setzen ihre Kooperation mit der Franziskus-Schule der Lebenshilfe fort, mit jeweils einer Partnerklasse, in der regelmäßig gemeinsamer Unterricht in einigen Fächern stattfindet.

An der Mittelschule Starnberg gibt es im laufenden Schuljahr in der sechsten Jahrgangsstufe eine Kooperationsklasse, in der die Klassenleitung durch zusätzliche Stunden des sonderpädagogischen Dienstes der Fünfseenschule Starnberg unterstützt wird.

Ukrainische Lehrer für die Brückenklassen

Sprachförderung spielt in diesem Schuljahr auch mit Blick auf Kinder aus der Ukraine eine besondere Rolle. In Bayerns Grundschulen werden sie ab heute in die Regelklassen integriert, möglichst wohnortnah. Für ältere Kinder und Jugendliche aus der Ukraine werden eigene Brückenklassen gebildet, die an elf Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien im Landkreis eingerichtet werden (wir berichteten).

Das Konzept ist dabei bayernweit dasselbe, unabhängig davon, ob die jeweilige Brückenklasse einem Gymnasium, einer Real- oder einer Mittelschule angeschlossen ist: 23 Stunden Unterricht, zehn davon in Deutsch als Zweitsprache, dazu Mathe, Englisch und vier Stunden sonstiger Unterricht. Am Ende des Schuljahres gibt es statt Noten eine Empfehlung, in welcher Schulart im folgenden Schuljahr der Regelunterricht besucht werden kann, gegebenenfalls nach Aufnahmeprüfung. Der Personalbedarf sei überwiegend durch das Anwerben von ukrainischen Lehrkräften und Personen mit Erfahrung im Unterrichten von Deutsch als Zweitsprache gedeckt, so das Schulamt.

Kinder und Jugendliche ohne Deutschkenntnisse, die nicht aus der Ukraine kommen, können an zwei Mittelschulen im Landkreis Deutschklassen besuchen. In diesem Schuljahr gibt es sie an der Paul-Hey-Mittelschule in Gauting und an der Christian-Morgenstern-Mittelschule in Herrsching. sr