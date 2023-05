Mann bedroht Autofahrer und wirft Kerzenständer auf Gast

Symbolbild © Bilderbox

Polizisten überwältigen einen 32-Jährigen in einem Berger Hotel, nachdem er erst einen Autofahrer bedroht, eine Tankstelle attackiert und einen Hotelgast verletzt hatte.

Starnberg/Berg – Ein 32-jähriger, laut Polizei psychisch auffälliger Mann, hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zu mehreren Polizeieinsätzen geführt, darunter einem großen in Berg. Er wurde in eine geschlossene Fachklinik gebracht.

Die Serie begann kurz vor Mitternacht, als der Mann an der Kreuzung Berger/Buchhofstraße in Percha auf der Straße herumlief und einen 19-Jährigen zum Anhalten zwang. Er forderte durch die heruntergelassene Seitenscheibe, ihm Koks und Zigaretten auszuhändigen, ansonsten werde er ihn umbringen. Der junge Mann gab Gas, fuhr weiter und informierte die Polizei. Streifen konnten den 32-Jährigen nicht finden – weil er schon in Starnberg war. Gegen 0.30 Uhr versuchte er, in eine Tankstelle an der Münchner Straße einzudringen. Die Tür war aber zu, nur ein Nachtschalter war besetzt. Der Mann flüchtete, wurde von Beamten aber gestellt. Ihm wurde laut Bericht der Starnberger Inspektion ein Platzverweis erteilt und angedroht, dass er in einer Zelle landet, falls er noch einmal auffällt.

Hotelinhaber verwehrt Mann Alkohol - da rastet er aus

Das schien den Mann eher noch anzuspornen. Gegen 3 Uhr tauchte er in einem Hotel in Berg auf und forderte Alkohol, den ihm der Inhaber, der sich mit einem Gast im Restaurant befand, jedoch verwehrte. „Der ungebetene Gast war so erbost, dass er einen spitzen Kerzenständer aus Metall nahm und in Richtung der zwei Personen warf. Der 56-jährige Gast konnte den Treffer gegen seinen Kopf durch eine Abwehrhaltung verhindern, erlitt jedoch am Unterarm eine Schnittwunde.“ Der 32-Jährige verschanzte sich in der Küche, warf mit Gegenständen um sich und schaltete Küchengeräte sowie Herde ein.

Wegen der Bedrohungslage zog die Polizei starke Kräfte aus umliegenden Inspektionen und aus München zusammen. Danach ging alles recht schnell: „Der 32-Jährige konnte überwältigt werden. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung in einer Klinik wurde der psychisch auffällige Mann in eine geschlossene Fachklinik eingewiesen“, teilte die Starnberger Inspektion mit. Gegen den Mann seien ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten eingeleitet worden.