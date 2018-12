Marionetten-Ausstellung: Die Welt an Fäden

Mehr als 900 Figuren haben Anita und Hartmut Naefe gesammelt. Einige ihrer Marionetten sind derzeit im Museum Starnberger See zu sehen.

Starnberg – Anmut und Grazie, das weiß man seit Kleist, sind das Geheimnis des Marionettentheaters. Anita und Hartmut Naefe aus dem fränkischen Viechtach sind leidenschaftliche Marionettensammler. Ein kleiner, nur fünfzehn Zentimeter großer Kasperl mit beweglichem, lachendem Mund, den sie in einer Kiste mit fünf verstaubten Gesellen auf einem Flohmarkt entdeckt hatten, hatte ihre Sammelleidenschaft entfacht. „Schnell kamen die nächsten fünf dazu, dann nochmal sieben und schon hatte mich der Virus gepackt“, erzählt Anita Naefe, und ihr Mann stöhnt: „Das Unheil nahm seinen Lauf.“ Dieses „Unheil“ führte nun zu einer Ausstellung im Museum Starnberger See in Starnberg.

Mehr als 900 Figuren hat das Ehepaar inzwischen zu Hause, dazu 20 Bühnen, Stoffe, einzelne Puppenköpfe, Programme, Plakate, Kulissen. Spielen tun sie nie. Aber sie wollten dann doch die Puppen auspacken und der Öffentlichkeit präsentieren. Nach einer ersten Ausstellung in Regen haben sie sich bei der Museumsleiterin Sibylle Küttner gemeldet, die von dem Angebot begeistert war. Für sie ist dies ein stimmiger Abschluss ihrer Museumsarbeit in Starnberg, schließlich passt die Präsentation um die Weihnachtszeit hervorragend zu den Vorstellungen des Starnberger Marionettentheaters. Die dritte Bürgermeisterin Iris Ziebart, die Eva John bei der Eröffnung der Ausstellung vertrat, lobte die 52-jährige Museumsleiterin, die nach sechs Jahren in der Kreisstadt nun ans Gartenbaumuseum in Erfurt geht. Sie habe „mit sehr großem Engagement das Museum zum Leben erweckt“.

In großen Glasvitrinen präsentiert die Schau an die 200 Figuren aller Epochen aus aller Welt und geht auf die Geschichte des Marionettentheaters ein, die damit begann, dass Puppenspieler ab dem 17. Jahrhundert durchs Land zogen und Aufführungen von Opern und Klassikern spielten. Auch Goethe ließ sich von so einem Puppenspiel für seinen Faust inspirieren. Die ältesten Figuren in dieser Ausstellung, ein höfisches Paar, stammen aus dem 17. Jahrhundert.

Einzigartige Stücke im Heimatmuseum

Das Ehepaar Naefe hat auch Marionetten aus Asien und Indien mitgebracht, doch die meisten handgefertigten Puppen, die aus Holz geschnitzt oder deren Köpfe und Glieder aus Masse oder Gips gefertigt sind, stammen aus dem europäischen Raum, aus Bayern, Frankreich, Sizilien und natürlich aus dem Land der Puppenspieler, aus Tschechien. Die Ausstellung ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch lehrreich. Wer weiß schon, dass die ersten Holzköpfe früher von den Spielern geschminkt wurden oder wie die Mechanik einer 100 Jahre alten Marionette aufgebaut ist? Eine weitere Attraktion ist auch Papa Schmids Marionettenbühne, ein einzigartiges Stück, das nach dem Vorbild des Münchner Nationaltheaters sogar mit einer Drehbühne ausgestattet war.

Besonders stolz sind die beiden Sammler auch auf die vom Künstler Mikola Alé entworfenen Figuren. In die Welt der Märchen entführt eine große Vitrine mit fabelhaften Tieren. Da tummeln sich schwebende Drachen, Ameisen, Frosch, Krebs, Fuchs und Wildsau im Wald. Komplettiert wird die Schau durch verschiedene Bühnen, wie man sie in Gasthöfen, auf Jahrmärkten, in Schulen, im Lazarett und selbst auf Kriegsschiffen benutzte.

Die fantastische Welt der Marionetten: bis 28. April 2019 im Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5).

Von Astrid Amelungse-Kurth