Die Chance, einmal selbst die Fäden zu ziehen

Von: Peter Schiebel

Diese engagierte Truppe sucht Verstärkung (v.l.): Uwe Mertsch, Dietmar Köstler, Margit Hofstetter, Monika Eibl, Andrea Szabo und Bettina Tirchner vom Starnberger Marionettentheater freuen sich auf neue Mitglieder für das Ensemble. © Stadt Starnberg

Das Starnberger Marionettentheater sucht Mitstreiter. Zwei Workshops für Neueinsteiger sind zu Beginn der Probensaison geplant. Auf dem Spielplan steht „Ammerprinz und Würmseekönig“.

Starnberg – Puppen Leben einhauchen, die Figuren an Fäden dirigieren, sich mit voller Konzentration auf das Spiel einlassen und letzten Endes sein Publikum begeistern – all das gehört zur Faszination des Marionettentheaters. Seit mittlerweile 36 Jahren, seit der Spielzeit 1986/87, gibt es auch das Starnberger Marionettentheater. Und das sucht nun nach Verstärkung.

„Für die kommende Saison nimmt das Starnberger Marionettentheater noch Mitspieler auf“, teilt die Stadtverwaltung per Pressenotiz mit. „Mitmachen kann jeder, der die Freude am gemeinsamen Spiel erleben und sein künstlerisches Geschick ausprobieren möchte.“ Was die Faszination ausmacht? Ensemblemitglied Monika Eibl schwärmt im Gespräch mit dem Starnberger Merkur von den sehr schönen Figuren und erzählt, dass sich der eine oder andere durch die Konzentration und Anspannung völlig vom Alltagsstress erholen könne. „Es ist ein sehr schönes Hobby“, sagt Monika Eibl und schiebt hinterher: „Und wir sind sehr nette Leute.“

Die sind allerdings in der pandemiebedingten Pause seit Januar 2020 weniger geworden. Aus Alters- oder anderen Gründen hätten sich einige Mitglieder verabschiedet, sagt Monika Eibl, die auch auf eine lange Erfahrung beim Münchner Marionettentheater zurückblicken kann. „Aktuell sind wir nur fünf Mitspieler.“ Das geht sich zwar noch aus, ein paar mehr wären aber nicht schlecht. „Aktuell sind wir gezwungen, dass einige von uns mehrere Rollen spielen müssen“, erklärt Eibl die Folgen. Und auch für die Technik wird händeringend noch Verstärkung gesucht.

Workshops am 21. und 28. September

Für potenzielle Interessenten bietet das Starnberger Marionettentheater deshalb zwei kostenfreie Workshops an. Diese finden an den Mittwochen 21. und 28. September statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr im Theatersaal der Volkshochschule (Bahnhofplatz 14.) Dabei erlernen die Teilnehmer bereits einfache Techniken zum Führen der Marionetten und bekommen einen Einblick in die Arbeit auf der Bühne. Die spielerische Anleitung zum Marionettenspiel übernimmt Monika Eibl. Anmeldungen zu den Workshops sind per E-Mail an die Adresse kulturbuero@starnberg.de erforderlich.

„Wem es so gut gefällt, dass er gerne weitermachen möchte, kann als Neumitglied in der kommenden Spielzeit reinschnuppern und erste spielerische Erfahrungen sammeln“, erklärt Rathaussprecherin Lena Choi. Dafür müssen sich Interessierte jedoch den Mittwoch freihalten und auch im Januar Zeit haben. Denn immer mittwochs um 18.30 Uhr wird von Oktober an geprobt. Zur Aufführung soll in der neuen Spielzeit das Stück „Ammerprinz und Würmseekönig“ kommen. Es spielt am Starnberger See und am Ammersee, stammt aus der Feder von Margit Hofstetter, die 32 Jahre lang beim Starnberger Marionettentheater mitgewirkt hat, und wurde 2002 uraufgeführt. Regie führt Uwe Mertsch. Die Premiere ist für Mitte Dezember geplant, die weiteren Vorstellungen finden an den Wochenenden im Januar 2023 statt.

Das Starnberger Marionettentheater ist eine Einrichtung der Stadt. Es geht zurück auf Dr. Arnulf Gnam, der im Jahr 1986 seine rund 300 Figuren umfassende Marionetten-Sammlung der Stadt vermachte unter der Bedingung, dass die Figuren immer wieder öffentlich gezeigt und auf der Bühne gespielt werden. Noch im selben Jahr führte das Starnberger Marionettentheater mit „Das tapfere Schneiderlein“ nach den Gebrüdern Grimm sein erstes Stück auf. Und „Das tapfere Schneiderlein“ war in der Spielzeit 2019/20 auch das bislang letzte gespielte Stück des Ensembles, ehe die Pandemie alle weiteren Pläne durchkreuzte. Nun soll es ein Wiedersehen mit den Figuren geben – nach Möglichkeit unterstützt durch neue Mitspieler und neue Mithelfer.