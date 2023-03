Masken fallen, Pflegeheime atmen auf, Rummelsberger Stift geht Sonderweg

Von: Tobias Gmach

Im Rummelsberger Stift in Söcking werden weiterhin Masken getragen - auch wenn die staatliche Pflicht seit 1. März nicht mehr gilt. © Dagmar Rutt

Befreit von jeglichen Masken- und Testpflichten, herrscht in vielen Altenheimen im Landkreis große Erleichterung. Das Rummelsberger Stift in Starnberg geht aber einen Sonderweg – und trifft eigene Schutzmaßnahmen.

Landkreis – „Wir haben die Masken feierlich in die Luft geworfen“, erzählt Nicole Uhlig, Leiterin des Malteserstift St. Josef. Eine „enorme Erleichterung“ sei in dem Seniorenheim in Percha seit vergangenem Dienstag zu spüren. Denn seitdem schreibt der Staat Beschäftigen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes nicht mehr vor. Das Personal kann nach drei Jahren wieder richtig durchatmen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Es gibt aber andere Einrichtungen im Landkreis, wie das Rummelsberger Stift mit Heimen in Starnberg und Söcking, die von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und eigene Infektionsschutzregeln aufgestellt haben. Das Malteserstift nicht. Uhlig: „Wir denken, dass wir mit Freiwilligkeit gut fahren werden.“ Besucher könnten sich am Eingang nach wie vor auf das Coronavirus testen lassen, die Mitarbeiter würden laut der Heimleiterin einen Abstrich machen und Maske tragen, wenn sie Erkältungssymptome verspüren.

Aufgeatmet wird auch in den Caritas-Altenheimen Maria Eich in Krailling und Marienstift in Gauting. „Insbesondere die Tatsache, dass Mitarbeitende nach fast dreijähriger Verpflichtung keine Maske mehr tragen müssen, ist eine enorm große Erleichterung“, antwortet Caritas-Sprecherin Manuela Dillmeier auf Anfrage. Angesichts der sehr hohen Impfquoten und der zuletzt sehr milden Krankheitsverläufe bei den Bewohnern sei der Wegfall der Schutzmaßnahmen zu begrüßen. Dillmeier: „Wir setzen keine zusätzlichen, über die Anforderungen des Gesetzgebers hinausgehende Maßnahmen um.“ Sie betont aber auch, dass Eigenverantwortung gefragt sei und die Heime „wie bei jeder anderen Infektionskrankheit“ Risiken vermeiden würden – und dass bei Corona-Fällen die Masken und Tests gegebenenfalls zurückkehren.

Keine Masken in BRK-Heimen - solange das Virus nicht mutiert

Genau so soll es auch in den BRK-Pflegeeinrichtungen in Gilching, Gauting und Garatshausen laufen, sagt Pflegechef Marcus Wicke. „Solange es keine neue Mutation des Virus gibt.“ Die Krankheitsverläufe seien relativ harmlos, nur noch selten müssten Bewohner wegen Corona ins Krankenhaus. Das Arbeiten mit FFP2-Maske sei belastend, es weiterhin anzuordnen, wäre aus Wickes Sicht „nicht angemessen und nicht zumutbar“.

Das sieht man im Hause Rummelsberger mit Verweis auf die bestehenden Covid-19-Neuinfektionen etwas anders: Bewohner und Beschäftigte sollen weiterhin medizinische Masken tragen, FFP2-Masken empfiehlt der Arbeitgeber. Die Mitarbeiter der Einrichtungen in Starnberg und Söcking sollen sich zweimal pro Woche schnelltesten. Das berichtet Leiter Robert Jekel auf Anfrage. „Wir rechnen durchaus mit dem ein oder anderen Fall von mangelndem Verständnis für unsere Schutzmaßnahmen, allerdings dürfte uns der Erfolg im Nachhinein Recht geben“, sagt er.

Besucher erklären im Rummelsberger Stift schriftlich, dass sie sich selbst negativ getestet haben – so läuft es etwa auch in der Gautinger Klinik. FFP2-Maske tragen müssen Angehörige von Patienten in Heimen und Kliniken noch bis 7. April.

