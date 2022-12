Mehr als 15 000 Euro

Stolz auf das erzielte Ergebnis von mehr als 15 000 Euro für die Kriegsgräberfürsorge (v.l.): Oberstabsfeldwebel der Reserve Heinrich Berger, Hauptfeldwebel Florian Seidl, Stabsfeldwebel Markus Josef Schan, Oberstabsgefreiter Dennes Fischer, Brigadegeneral Rainer Simon und Oberstabsbootsmann der Reserve Klaus Pakulla. © Bundeswehr/Alexander Schöneberger

Eine erfolgreiche Sammlung kann der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorweisen. Rund 156000 Euro kamen bei einer Aktion auf dem Kirchplatz in Starnberg zusammen.

Starnberg/Landkreis – Auf dem Kirchplatz in Starnberg hatte Anfang Oktober die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge begonnen – nun steht das Ergebnis fest. Exakt 15 419,91 Euro sind zusammengekommen, wie die Bundeswehr mitteilt. Mit dem Ergebnis und der Leistung seiner Soldaten, die sich freiwillig als Spendensammler engagiert hatten, sei General Rainer Simon, der Kommandeur der IT-Schule der Bundeswehr, mehr als zufrieden. hieß es in der Mitteilung. Mehr als 15 000 Euro seien ein stolzes Resultat, das zeige, wie wichtig und angesehen die Arbeit des Volksbundes in der Bevölkerung sei.

Oberstabsbootsmann d.R. Klaus Pakulla, der Vertreter des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, dankte den aktiven und ehemaligen Soldaten der Schule für ihren Einsatz zur Unterstützung der Arbeit des Volksbundes. Bei den Sammelaktionen am Standort Pöcking sowie in Starnberg, Berg, Feldafing, Tutzing, Andechs und Seefeld waren die erfolgreichsten Einzelsammler Stabsfeldwebel Uwe Sausentahler mit 1288 Euro, Oberstabsfeldwebel Alexander Mandl mit 460 Euro und Hauptfeldwebel Florian Seidl mit 450 Euro. Oberstabsfeldwebel d.R. Heinrich Berger wurde für seine langjährigen Sammlungen für die Kriegsgräberfürsorge in Percha besonders geehrt.