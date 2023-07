Mehr als 400 junge Tänzer in Starnberger Schlossberghalle

Ein großer Tag für Kitty Bothe-Hufnagels Tanzschule „neues tanzen“ : Am Wochenende stehen mehr als 400 Tänzerinnen und Tänzer für Aufführungen in der Schlossberghalle auf der Bühne.

Vorschau

Sie steht im Ballettsaal, seit sie drei Jahre alt ist. Heute leitet Kitty Bothe-Hufnagel die Starnberger Tanzschule „neues tanzen“ mit 450 Schülerinnen und Schülern und 20 Lehrern, die in vier großen Ballettsälen unterrichten. Am Wochenende sind sie in der Starnberger Schlossberghalle zu erleben.

Starnberg – Fünf Tage die Woche sind die Räume im ersten Stock über dem SMS-Markt in der Josef-Jägerhuber-Straße 7 in Starnberg von Kitty Bothe-Hufnagels Tanzschule „neues tanzen“ belegt. Manchmal beginnt der Tag schon um 8 Uhr, meist aber geht der Unterricht von 14 bis 21 Uhr. Angeboten werden mehr als 100 Kurse. Es gibt klassisches Ballett genauso wie zeitgenössischen Tanz, Jazz Dance, Kindertanz, Breakdance und Hip-Hop, es gibt Yoga und Spitzentanz, Leistungskurse und Förderkurse, ein Coaching für die Leistungsgruppen. Es gibt Unterricht in Choreografie und sogar Ballett-Barre, ein spezielles Fitnesstraining zum Muskelaufbau. Ein Bild können sich die Besucher der Veranstaltung in der Schlossberghalle machen, auf die sich die Tänzerinnen und Tänzer seit Monaten intensiv vorbereiten.

Angefangen hat alles 2007, als die Tanzpädagogin ihr erstes Studio mit 80 Schülern an der Moosstraße eröffnete. Inzwischen wird in drei Häusern unterrichtet, nämlich auch in der Josef-Jägerhuber-Straße 7 und in der Hirschanger-Turnhalle, die für den Break-Dance-Unterricht angemietet wird. „Mir ist es wichtig, klar zu bleiben, die unterschiedlichen Alters- und Levelstufen zusammenzuhalten und nicht alle Tanzstile in einer Unterrichtsstunde zu vermischen“, betont Hufnagel. „Dafür braucht man aber viel Platz und professionelle Lehrer.“ Besonders freut sie sich, dass sie Ursula Schwarz vor 16 Jahren mit ins Boot holen konnte, als Leiterin für den Bereich klassisches Ballett nach dem System der Royal Academy of Dance. „Wir haben richtig gute und professionelle Tänzerinnen herausgebracht“, freut sich Kitty Hufnagel. Viele ehemalige Leistungsgruppen-Schülerinnen hätten sich nach ihrem Schulabschluss für die professionelle Tanzausbildung entschieden. Bianca Bauer, Marie Hufnagel und Stephanie Rupp, alles professionelle Tänzerinnen und Tanzpädagoginnen, sind an dem Wochenend-Projekt aktiv als Choreografinnen beteiligt.

Alles muss durchorganisiert sein, damit kein Chaos ausbricht

Aufführungen sind Kitty Hufnagel bei allem Aufwand, der für sie und die Eltern damit verbunden ist, außerordentlich wichtig. „Der Moment, wenn die Kinder von der Bühne kommen und zeigen, was sie alles können, ist prägend für ihre Entwicklung“, betont Kitty Hufnagel. „Gerade in Zeiten, in denen ihnen so viel abverlangt wird.“ Sie weiß, dass damit nicht nur das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Es entstehen ein immenses Zusammengehörigkeitsgefühl und Freundschaften, man fiebert gemeinsam dem großen Tag entgegen und ist glücklich, wenn der Applaus aufbraust. „Und man sieht, wie leistungsstark und motiviert die junge Generation ist, die selbst während des Corona-Lockdowns daheim am Bildschirm weiter trainiert hat.“

Am Wochenende nun will alles gut durchorganisiert sein, damit hinter der Bühne kein Chaos ausbricht. Da braucht es auch viele helfende Hände. Allein 230 Kinder werden beim poetischen Märchen „Der König hat gelacht“, das nach einem Hörbuch von Julie Fellmann entstanden ist, auf der Bühne stehen. Die Musik dazu hat Saxofonist Mulo Francel von Quadro Nuevo komponiert. In dem Stück geht es um einen Märchenkönig, der zu seiner Seejungfrau ins Wasser geht, um der Einsamkeit zu entfliehen.

Im Abendprogramm treten dann ebenso viele Schülerinnen und Schüler im Stück „Seensüchte“ auf, mit zeitgenössischem Tanz, Hip-Hop und Jazz Dance. Mit dabei sind dann auch Leistungsschüler und zwei Studenten der Iwanson Akademie München. Die Termine: Samstag, 8. Juli, 12 Uhr: „Der König hat gelacht“; 17 Uhr: „Seensüchte“; Sonntag, 9. Juli, 12 Uhr: „Der König hat gelacht“; 17 Uhr: „Seensüchte“.