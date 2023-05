Mehr Ausbildung, neue Alarmierung

15 Mitglieder in der Kreisbrandinspektion: Neben Kreisbrandrat Helmut Schweickart (Foto oben, r.) sind es Michael Weigert, Florian Marquard, Maximilian Wastian, Mathias Duensing, Florian Gebauer, Dr. Franz Matheis, Alfred Hörmann, Jochen Thorn, Bernhard Spazierer, Maximilian Schmid, Martin Wastian, Andreas Pain und Thomas Schade (v.l.). Bei der Vorstellung fehlt Klaus Ringhoff aus terminlichen Gründen. © Photographer: Andrea Jaksch

Die neue Kreisbrandinspektion für den Landkreis ist fast komplett. Kreisbrandrat Helmut Schweickart hat die Zuständigkeiten neu aufgeteilt, unter anderem gibt es einen Experten für den Drohneneinsatz. Auch bei der Ausbildung gibt es neue Angebote.

Landkreis – Knapp sechs Monate ist Kreisbrandrat Helmut Schweickart im Amt, nun hat er seine Mannschaft fast komplett. Dieser Tage stellte er die neue Kreisbrandinspektion und Ziele für die kommenden Jahre vor. Schweickart, zuvor Kreisbrandinspektor und jahrelang zweiter Kommandant in Starnberg, war gewählt worden, nachdem Peter Bauch sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Aus der damaligen Inspektion sind einige geblieben. Langjährige Mitglieder wie Anton Graf, Josef Kraus oder Tobias Völkl sind nicht mehr dabei – aus unterschiedlichen Gründen. Alle Mitglieder haben jahrzehntelange Erfahrung bei der Feuerwehr.

Die Zuständigkeitsgebiete im Kreis sind neu aufgeteilt worden. Eine bis zwei Gemeinden betreut ein Kreisbrandmeister (KBM, siehe Grafik), der bei größeren Einsätzen die Wehren vor Ort unterstützt. Aus den bisher zwei Inspektorenbereichen (KBI) – der nächst höheren Stufe – hat Schweickart drei gemacht. „Das Einsatzgebiet eines Kreisbrandinspektors wäre sonst sehr groß“, sagt er. Die KBM und KBI fahren bei vielen Einsätzen mit.

Auch die Aufgaben sind genau verteilt. So kümmert sich Kreisbrandinspektor Michael Weigert (Krailling) unter anderem um die Alarmierungsplanung, was die Wehren vor Ort direkt betrifft. In seine Zuständigkeit fällt die wohl für 2024 geplante Umstellung auf digitale Alarmierungen – bisher läuft die über ein altes Funksystem. Die Pieper der Feuerwehrleute müssen dafür ausgetauscht werden, was die Gemeinden trotz Fördermitteln Geld kostet. Erste Testgeräte sind verteilt, so sollen Funklöcher gefunden werden. Eine „Überalarmierung“, also viel Feuerwehr für wenig Einsatz, kann er nicht verhindern. Die Leitstelle in Fürstenfeldbruck nehme den Notruf an und habe die Infos. Das sei dafür entscheidend, welche Rettungskräfte losgeschickt werden. Bei einigen Themen kann die Inspektion eingreifen, Beispiel: E-Calls aus Autos. Nicht selten werden diese durch spielende Kinder oder in der Werkstatt ausgelöst, es also keinen Unfall gibt. Bewusst habe man die Stärke der Feuerwehren auf ein tolerierbares Maß reduziert, wenn der E-Call, aber kein weiterer Notruf vorliegen. Heißt: Es kommt sofort genug, um helfen zu können, falls es doch ein Unfall ist.

Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian (Unterbrunn) ist künftig für die Ausbildung zuständig. Erste Änderung: Es gibt eine Online-Anmeldung. 780 Plätze in Kursen sind heuer im Angebot; ab 2024 sollen es noch mehr werden, auch für neu konzipierte Maschinisten- und Führungsassistenzenlehrgänge. 24 Kreisausbilder und ebenso viele Hilfsausbilder sind im ehrenamtlichen Einsatz. Ein Problem ist weiter, dass es zu wenige Plätze an Feuerwehrschulen gibt – die 140 heuer decken nur ein Drittel des Bedarfs.

Kreisbrandinspektor Andreas Pain (Andechs) kümmert sich um den Katastrophenschutz und die Lager in Frieding und Machtlfing. Kreisbrandmeister Klaus Ringhoff (Stockdorf) um die Atemschutzausbildung. Ziel ist, eine anerkannte Ausbildungsstätte zu schaffen. Die neue Übungsanlage bei der Feuerwehr Krailling soll bis Jahresende stehen und helfen, den Ausbildungsstau in diesem so wichtigen Bereich zu reduzieren – schließlich sind Atemschutzträger bei Bränden und dergleichen unentbehrlich. Kreisbrandmeister Jochen Thorn (Hechendorf) beispielsweise kümmert sich um Drohnen, die auch bei Wehren immer öfter zu finden sind. „Der Erfolg der Technik gibt diesem System recht“, sagt er und verweist auf ein fast fertiges Konzept der Rettungsorganisationen (mit BRK, DLRG), damit alle Drohnenpiloten nach demselben Standard arbeiten.

Dr. Franz Matheis (Traubing) ist für die 42 Jugend- und acht Kinderfeuerwehren zuständig, die zusammen mehr als 600 Mitglieder haben. Die Zahlen sind tendenziell steigend. Bald soll es auch einen Beauftragten für die Kinderwehren geben, kündigte er an.