Mehr Ehrenamt statt Vollkasko-Mentalität

Von: Peter Schiebel

Wo die Welt „im Großen und Ganzen“ noch in Ordnung ist: der Ortsteilreferent des Stadtrats, Matthias Frühauf, vor der Kirche Mariä Heimsuchung in Perchting. © Andrea Jaksch

Vier von zehn Starnbergern leben gar nicht in der Kernstadt, sondern in den Ortsteilen. Seit gut zwei Jahren kümmert sich Matthias Frühauf (50) als Ortsteilreferent des Stadtrats um deren Belange. Ein Gespräch über die kleinen und größeren Probleme, die Schönheiten des Landes und zunehmende „Vollkasko-Mentalität“.

Starnberg – Mit drei Jahren von Maising nach Perchting, zwischendrin mal zehn Jahre in Söcking wohnhaft, aber längst wieder in Perchting daheim: „Ich bin rumgekommen“, sagt Matthias Frühauf und lacht. Der 50 Jahre alte CSU-Stadtrat ist wie geschaffen für das Amt des Ortsteilreferenten – und damit für die Belange der gut 11 000 Starnberger, die in Söcking (6263 Einwohner), Percha (1748), Perchting (900), Wangen (819), Leutstetten (527), Hadorf (366), Hanfeld (250) und Landstetten (151) leben. Viele Themen, die die Menschen dort beschäftigen, landen aber nie in Sitzungen des Stadtrats oder seiner Gremien. Der Starnberger Merkur hat mit Frühauf genau über diese Angelegenheiten gesprochen.

Herr Frühauf, was sind die kleinen und großen Themen, die die Menschen in den Starnberger Ortsteilen bewegen?

Es gibt kleine und größere Themen. Richtig große Themen wie etwa die Seeanbindung gibt es in den Ortsteilen nicht. Oft sind es Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Frage, warum es am Kindergarten kein Achtung-Kinder-Schild gibt. Oder, um ein aktuelles Beispiel aus Hanfeld zu nennen, wie eine Blühwiese aussehen und wie oft sie gemäht werden soll. Kurios war einmal der Fall eines Nachbarn, der seinen Müllsack immer schon eine Woche vor Abfuhrtermin rausgelegt hatte. Die Sache war ein Spielball zwischen Ordnungsamt und AWISTA.

Und ging wie aus?

Ich habe schließlich beim Ordnungsamt angerufen, und nach drei Stunden war die Sache geklärt.

Das heißt, Sie bekommen von solchen Themen Wind und schalten sich ein?

Im Schnitt werde ich einmal pro Woche von Bürgern kontaktiert, die Probleme schildern oder bei Verwaltungen nicht weiterkommen. Ich sage es ganz ehrlich: Die Arbeit als Ortsteilreferent bringt mehr Aufwand mit sich als das Stadtratsmandat.

Gibt es Dauerbrenner bei den Themen?

Smileys sind immer ein Thema, ob bei der Ortseinfahrt in Hadorf, der Ortsausfahrt in Perchting oder auf der Andechser Straße in Landstetten. Dazu kommen die meisten Anfragen. Ich bin mit der Stadt im Gespräch, ob wir die Geräte, die die gefahrene Geschwindigkeit anzeigen, rollierend alle vier, sechs oder acht Wochen an wechselnden Standorten aufstellen.

Verkehr also, so wie an vielen Stellen in Starnberg.

Das treibt die Leute um, ja. Eine sichere Querung an der Christophorus-Kirche in Percha, zum Beispiel ein Zebrastreifen, ist auch so ein Thema. Allerdings hakt es immer wieder mal in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Bislang war es noch nicht mal möglich, mit dem Landratsamt in Percha einen Ortstermin zu machen. Ein Radschutzstreifen an der Berger Straße ist schwierig, weil es sich um eine Staatsstraße handelt. Immerhin ist die Prüfung von Tempo 30 auf der Buchhofstraße im Maßnahmenpaket drin, über das der Umweltausschuss demnächst berät. Es gibt auch wirklich kleine Themen in Sachen Verkehr. In Perchting sind Bürger auf mich zugekommen, weil der schmale Fußweg zwischen Kinderhaus und Sportlerheim so schlecht beleuchtet ist. Aber das wird sicher eine längere und aufwendigere Sache. Da müssen erst einmal die Zuständigkeiten geklärt werden.

Was beschäftigt die Menschen noch?

Spielplätze sind vielerorts ein Thema. In Landstetten hat sich ein Arbeitskreis gebildet. Auch in Leutstetten gibt es Überlegungen. Percha Nord geht voran. Bei dem Thema gibt es schon Leute, die das Gefühl haben, als kleiner Ortsteil etwas hinten runter zu fallen.

In Perchting hat es die Dorfgemeinschaft ja geschafft, mit Spendenaktionen und Arbeitsleistungen den finanziellen Beitrag der Stadt zu senken und so einen neuen Spielplatz zu realisieren.

Perchting ist im Prinzip die Blaupause für Percha. Auch dort gibt es Sponsoren und örtliche Bauunternehmer, die sich einbringen wollen. Und ich finde das auch richtig, dass sich die Menschen engagieren. Ich habe im Stadtrat letztens mal von einer Vollkasko-Mentalität gesprochen, die einige Bürger an den Tag legen nach dem Motto, ich zahle Steuern, dann soll die Stadt mal machen. Nein, die öffentlichen Verwaltungen können nicht alles stemmen, was sich die Bürger wünschen. Es ist auch wichtig, dass von den Bürgern etwas kommt. Das ehrenamtliche Engagement muss wieder zunehmen. Ein Spielplatz ist dafür ein Paradebeispiel. Und ja, es kostet Zeit, sich da einzubringen. Aber es macht auch eine Menge Spaß.

Auch wenn der Vergleich etwas hinkt: In Söcking ist es genau andersherum gelaufen. Da gab es Anfang 2020 eine große Bürgerveranstaltung zum Auftakt für ein Integriertes Städtebauliches Konzept, kurz ISEK, das war die letzte Veranstaltung vor dem ersten Corona-Lockdown. Auch pandemiebedingt ist das Projekt mittlerweile gestorben.

Das ist in der Tat unglücklich, gerade weil der Ortskern von Söcking nicht der ansehnlichste ist. Die Probleme sind hier wie bei vielen anderen Themen die Kapazitäten in der Verwaltung und das fehlende Geld.

Gut 11 000 der rund 24 500 Starnberger Einwohner leben in den Ortsteilen. Wie kann man die Ortsteile charakterisieren? Würden sie auch ohne Starnberg funktionieren?

Percha und Söcking sind ja schon mehr Stadtteile, die mit der Kernstadt auch baulich verbunden sind. Etwas anderes ist das mit Leutstetten, Hadorf oder Wangen. Da gibt es noch funktionierende Dorfgemeinschaften, die Anonymität ist nicht so groß. Und es gibt keine übergroßen Probleme. Alles, was nicht mit Verwaltungsakten zu tun hat, funktioniert da richtig gut. Aber natürlich könnten die Orte nicht mehr eigenständig sein.

Das heißt, auf dem Land lebt es sich besser?

Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin hier in Perchting sofort im Wald, bei Schneefall wird die Loipe gespurt. Ich weiß, wen ich anrufen muss, wenn ein Orkan die Dachschindeln verschoben hat. Im Großen und Ganzen ist bei uns die Welt noch in Ordnung.