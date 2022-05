Mehr Impfungen im Herbst erwartet, aber Impfzentrum mit ungewisser Zukunft

Von: Tobias Gmach

105 452 Erstimpfungen wurden im Landkreis mittlerweile vorgenommen.

Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dr. Richard Aulehner, rechnet im Herbst wieder mit einer größeren Nachfrage. Fachpersonal zu rekrutieren, dürfte dann wieder eine Herausforderung werden. Und noch ist nicht klar, ob das BRK das Zentrum weiter betreiben wird.

Landkreis – Die Herausforderung, das Impfzentrum im Landkreis an Bedarf und Nachfrage anzupassen, zieht sich seit dem Jahreswechsel 2020/2021 durch die Pandemie. Im Februar 2021 wurden Klagen laut, das Gautinger Zentrum sei zu eng, ältere Menschen mussten teils eine Stunde im Regen warten. Außenstellen in Herrsching, Gilching, Feldafing und Wörthsee wurden eröffnet und wieder geschlossen. Im Herbst 2021 gab es Sonderimpftage im Landratsamt und in Rathäusern. Der Ansturm auf die Booster war groß.

Im Frühjahr 2022 ist das Impfen erst mal wieder in den Hintergrund gerückt – und damit auch das Impfzentrum. Seit vergangener Woche werden – abgesehen von den Arztpraxen – nur noch in Herrsching Spritzen gegen das Virus verteilt. Und auch nur noch an drei Tagen: donnerstags bis samstags zwischen 10 und 16.45 Uhr. „Das ständige Rauf- und Runterfahren hat an den Nerven gezerrt“, sagt BRK-Kreisgeschäftsführer Jan Lang, wenn er an die vergangenen eineinhalb Jahre denkt. Die Mitarbeiter hätten das zuletzt bei einem Treffen geäußert. In Hochzeiten beschäftigte das Zentrum 120 (Teilzeit-)Angestellte, derzeit sind es noch 38 plus 13 im Callcenter für Fragen aller Art. Der Ärztliche Leiter der Einrichtung, Dr. Richard Aulehner, der auch eine Hausarztpraxis in Krailling betreibt, spricht von einem „Rumpfimpfzentrum“. Er ist sich aber ziemlich sicher, dass sich die Zeiten wieder ändern. Und die Fähigkeit zur Mutation besitzt bekanntlich auch das Virus, davon abgesehen lässt der Schutz bei den Menschen nach. „Ich glaube, dass wir im Herbst wieder deutlich mehr impfen“, sagt Aulehner.

Unter wessen Dach das passiert, ist noch unklar. Zum 1. Juli muss der Landkreis das Impfzentrum neu vergeben. Die Ausschreibung wird laut Landratsamtssprecher Stefan Diebl derzeit erarbeitet und soll „in Kürze“ veröffentlicht werden. Es ist durchaus möglich, dass das BRK den Zuschlag nicht bekommt. Im Landkreis Freising etwa war das Rote Kreuz zuletzt im Verfahren von der Firma Ecolog mit Hauptsitz in Dubai unterboten worden. Über die Kriterien, die sogenannte Leistungsbeschreibung, will Diebl aus Wettbewerbsgründen nichts sagen. Das BRK habe wegen der Erfahrung und bestehenden Infrastruktur einen gewissen Vorteil. „Das bedeutet aber nicht, dass dies letztendlich zu einem Zuschlag führt.“

BRK-Geschäftsführer: „Synergien und eingefahrene Systeme werden aufs Spiel gesetzt“

„Wir werden uns wieder bewerben“, sagt BRK-Geschäftsführer Lang. Er erinnert sich noch gut daran, dass der Kreisverband die erste Ausschreibung im Dezember 2020 gegen die Gautinger Firma AINexpert verloren hatte. Kurz nach der Vergabe sagte deren Geschäftsführer aber wieder ab – weil bekannt wurde, dass er wegen Urkundenfälschung zu 22 Monaten Haft verurteilt worden war. Erst danach bekam das BRK den Zuschlag. Aus Langs Sicht werden nun „viele Synergien und eingefahrene Systeme aufs Spiel gesetzt“. Für den Fall, dass ein anderer Betreiber übernimmt, warnt er: „Dann wird es wieder Kinderkrankheiten geben.“ Gerade die Kommunikation, mit dem Landratsamt, mit der Öffentlichkeit und den Impfwilligen, müsse sich erst einspielen. Und das BRK habe gewisse Erfahrungen gesammelt, wie man mit kurzfristigen Änderungen der großen Politik umgeht.

Landrat Stefan Frey würde gerne weiter mit dem BRK zusammenarbeiten. Wäre die Ausschreibung nach Vorgaben des Freistaats nicht nötig, würde er das auch tun, sagt er im Gespräch mit dem Merkur. Lang findet den Zeitraum zwischen der noch nicht veröffentlichten Ausschreibung und der Vergabe am 1. Juli „sportlich“. Wir hätten den Mitarbeitern gerne früher sagen wollen, wie es weitergeht“. Auch der Ärztliche Leiter Aulehner merkt an, dass sich medizinische Fachkräfte vielleicht umorientieren – und dass sie nicht so einfach zu gewinnen sind. Immerhin: Bei den impfenden Ärzten habe er mittlerweile einen Pool, auf den er je nach Bedarf zurückgreifen könne. Manche Mitarbeiter hat Lang vorübergehend im BRK-Mehrgenerationen-Campus in Gauting untergebracht. Sie helfen dort geflüchteten Ukrainern im Alltag.

Noch gibt es also keine Planungssicherheit – und wohl auch nach der Vergabe nicht wirklich. Laut Landratsamtssprecher Diebl soll das Impfzentrum entsprechend den aktuellen Vorgaben des Freistaates Bayern nur bis 31. Dezember in Betrieb sein.

