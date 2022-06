Mehr Parkplätze trotz „See and the City“

Von: Peter Schiebel

Das Parkverbot vor dem Café Derby am Rondell vor dem Bayerischen Hof soll wieder aufgehoben werden. © Jaksch

„See an the City“, die temporäre Umgestaltung des Starnberger Bahnhofplatzes, kommt bei den Starnbergern nicht gut an - das zeigt auch eine Fragebogenaktion. Die Stadt bessert deswegen nach.

Starnberg – Die Stadt Starnberg justiert das Projekt „See and the City“ nach und wird kurzfristig einige vorübergehend gesperrte Parkplätze wieder freigeben. Das hat die zuständige Amtsleiterin Sarah Buckel am Montagabend in der Sitzung des Stadtrats angekündigt. Zudem sind weitere Änderungen geplant. Damit reagiert die Stadt auf Kritik aus Reihen der Bürgerschaft. Bis Donnerstag vergangener Woche seien im Rathaus 295 ausgefüllte Fragebögen zu dem Projekt eingegangen. Die Resonanz sei „eher negativ“, räumte Buckel ein.

Wie berichtet, sind am Bahnhofplatz und am Rondell vor dem Bayerischen Hof seit Mitte Mai Flächen für den Autoverkehr zugunsten von Fußgängern und Radfahrern reduziert worden. Dazu sind bunte Markierungen aufgemalt worden. Stadtverwaltung und Stadtrat wollen so herausfinden, inwieweit der Durchgangsverkehr in der Innenstadt reduziert werden kann. Das temporäre Projekt ist bis Oktober angelegt. Zuletzt hatten Bürgermeister Patrick Janik und seine Stellvertreterin Angelika Kammerl bereits erklärt, dass bei „See and the City“ nicht alles so laufe wie erhofft.

„See and the City“ in Starnberg: chaotischer und ungemütlicher

„Das Projekt wird intensiv diskutiert, vor allem die farbliche Gestaltung“, sagte Buckel nun. Der Bahnhofplatz werde tendenziell als chaotischer und ungemütlicher im Vergleich zu vorher empfunden, erkläre die Standortförderin mit Blick auf die Fragebögen. Allerdings sei eine großflächige Neugestaltung „unwirtschaftlich und absolut nicht nachhaltig“.

Kritik habe es auch gegeben, was die Anzahl der öffentlichen Stellplätze anbelangt. Es gebe einen „vehementen Wunsch nach mehr Parkplätzen in zentraler Innenstadtlage“, erklärte Buckel. Deswegen sollen die Parkplätze vor dem „Gallo Nero“ und die dortige Busbucht wieder freigegeben werden, ebenso die Parkplätze am Rondell vor der Gaststätte Derby. Das Rondell selbst soll verkehrsberuhigt bleiben und nach Möglichkeit durch die „Bubble Boutique“, einen mobilen Sektausschank, bespielt werden. „Wir würden die Flächen auch gerne Vereinen und Künstlern zur Verfügung stellen, wenn sie Interesse hätten.“

Ein großes Problem bei der Akzeptanz ist die Tatsache, dass sich bislang niemand gefunden hat, der die freigewordenen Flächen dauerhaft bespielt. Von der heimischen Gastronomie habe es „nur Absagen“ gegeben, sagte Buckel. Von den angefragten Foodtrucks sei lediglich einer gekommen – „und der hat nach dem ersten Tag wieder gekündigt“. Die Fläche sei zu weit ab vom Schuss, sei die Begründung gewesen. „Am See sofort, aber nicht dort“, habe sie gehört.

Kaum jemand will die Flächen bespielen

Michael Mignoli von der Bürgerliste (BLS) machte für die vielen Absagen auch die Standortförderung im Rathaus verantwortlich. Er vermisste die persönlichen Kontakte zu Händlern und Gewerbetreibenden und kritisierte, dass die rechte Hand nicht wisse, was die linke tue. So habe er auf Bitten aus dem Rathaus mit wenig Aufwand über einen befreundeten Geschäftsmann mehrere Kubikmeter Sand für einen großen Sandspielplatz am Rondell organisiert. Nun wolle die Stadt aber Künstler einladen. Buckel wies die Kritik zurück. Es habe Treffen und Einladungen geben, generell seien die Kapazitäten im Rathaus aber begrenzt.

Anke Henniger (FDP) nahm die Standortförderung in Schutz. Sie mache einen „Superjob“, sagte sie. Anscheinend sei Starnberg aber noch nicht reif für Schanigärten. Es sei auf jeden Fall schon ein positiver Effekt, dass der Autoverkehr am Bahnhofplatz gebremst werde. Auch Ludwig Jägerhuber (CSU), Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) und Eva Pfister (BMS) sprachen sich dafür aus, das Projekt durchzuziehen und danach aus den Erfahrungen die Schlüsse zu ziehen. „Den Mut sollten wir haben“, sagte Jägerhuber und erinnerte daran, dass „der Starnberger“ zwar relativ schnell kritisiere, sich letzten Endes aber auch überzeugen lasse. „Das Projekt hat eine Chance verdient.“ Der Vorschlag von Dr. Johannes Glogger (WPS), „das gescheiterte Experiment“ sofort zu beenden, fiel mit 4:24 Stimmen durch.