„See an the City“: Mehr Parkplätze, weniger Projekt

Von: Peter Schiebel

Blumenkübel werden versetzt, Parkplätze stehen wieder zur Verfügung: Am Rondell und vor dem Restaurant Gallo Nero nahm die Stadt Anpassungen vor. © Stadt Starnberg

Die von der Stadt Starnberg bereits angekündigten Anpassungen beim Projekt „See and the City“ sind am Dienstag umgesetzt worden. Vor den Gaststätten Gallo Nero und Derby steht nun wieder die ursprüngliche Anzahl Parkplätze zur Verfügung.

Starnberg – Umgestaltete Parkplätze und bunte Markierungen auf den Wegen: Seit Wochen sind es diese beiden Punkte des Projekts „See and the City“, die zu Kritik führen. Am Dienstag rückten Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs an und fingen an, die Projektfläche am Bahnhofplatz verkleinern. Mit Gabelstaplern wurden Blumenkübel versetzt, von Hand Markierungen geändert.

Bereits vor zwei Wochen hatte die zuständige Amtsleiterin Sarah Buckel diesen Schritt im Stadtrat angekündigt (wir berichteten). Konkret endet die Projektfläche nun an der Maximilianstraße, die Parkplätze vor dem Restaurant Gallo Nero stehen ab sofort wieder Autofahrern zur Verfügung. Auch die Busbucht auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnhofplatzes wird wieder hergestellt. Darüber hinaus wird am Rondell vor dem Bayerischen Hof das Halteverbot vor der Gaststätte Derby aufgehoben. Auch dort dürfen Kunden also wieder ihre Autos abstellen.

„Es war von vorneherein geplant, Anpassungen während des Projektzeitraums vorzunehmen“, erklärte Bürgermeister Patrick Janik via Pressemitteilung. „Ein Großteil der Starnbergerinnen und Starnberger hat angegeben, dass sie sich wieder mehr Parkflächen am Bahnhofplatz wünschen. Wir gehen auf diese Kritik ein und stellen einige der Parkflächen vor dem eigentlichen Projektende wieder her.“ Die temporäre Umgestaltung des Bahnhofplatzes läuft planmäßig bis Mitte Oktober. Danach soll es nach Angaben aus dem Rathaus eine öffentliche Veranstaltung geben, um die Erkenntnisse des Sommers zu diskutieren. „Die Ergebnisse werden schließlich dem Stadtrat dazu dienen, Schlüsse für eine zukünftige Gestaltung zu ziehen“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Vizebürgermeisterin ernüchtert - sie war an einem Info-Stand

Bekanntlich wollen Stadtverwaltung und Stadtrat mit „See and the City“ herausfinden, wie sich der Bereich am Bahnhof See so umgestalten lässt, dass Fußgänger und Radfahrer mehr Platz haben, der Durchgangsverkehr dagegen weniger. Als „erfreulich“ bezeichnete es das Rathaus, dass das neue Restaurant Comodo (ehemals Vis à vis, Enjoy) am Bahnhof See einen Schanigarten eingerichtet hat und so „die neuen Aufenthaltsflächen für seine Gäste auch gleich nutzt“.

Etwas ernüchtert von der Diskussion zeigte sich Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Sie war am Samstag von 10.15 bis 12.30 Uhr an einem Infostand der Stadt zu „See and the City“ auf dem Kirchplatz. Insgesamt seien in der Zeit lediglich fünf Personen auf sie zugekommen, um Kritik und Anregungen zu äußern. Auch dabei sei es neben allgemeinen Starnberger Themen wie mangelnder Barrierefreiheit am Vogelanger um „die Kritikpunkte Parkplätze und Kindermalerei“ gegangen, so Kammerl. Die Stadt habe bei einer Fachfirma angefragt, die ganze Projektfläche einfarbig anzumalen, erklärte sie. Die Kosten hätten sich auf rund 2500 Euro pro 100 Quadratmeter Fläche belaufen. Hinzu komme, dass eine rutschfeste Farbe im Anschluss hätte weggefräst werden müssen. „Das steht nicht dafür“, sagte Kammerl. Aufgrund der geringen Resonanz stellte sie den für Samstag, 23. Juli, geplanten weiteren Infostand in Frage.

Äußerst zurückhaltend seien zudem die Starnberger Einzelhändler gewesen, die vom Rathaus in der vergangenen Woche zu einem Online-Treffen mit Bürgermeister Patrick Janik eingeladen gewesen seien. Von 50 Eingeladenen hätten lediglich zwei teilgenommen, sagte Kammerl – und die hätten ihre Betriebe an der Leutstettener Straße und an der Hauptstraße, also außerhalb des „See and the City“-Projektgebietes.