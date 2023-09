Mehr Programm-Vielfalt durch VHS-Fusion

Das neue VHS-Programm präsentieren (v.l.) Sabine Schellerer (Pädagogische Mitarbeiterin), Lisa Aulinger (Bereichsmanagerin Sprachen, Integration und Grundbildung, EDV und Beruf), Vorstandsvorsitzende Christine Loibl und Vorstandsmitglied Andrea Strolz. © Dagmar Rutt

Das Angebot ist so facettenreich wie nie: Fünf Monate nach der vollzogenen Fusion hat die Volkshochschule Starnberg-Ammersee nun das erste gemeinsame Programmheft vorgestellt. Im kommende Semester hat die VHS ein breites Spektrum an Kursangeboten, in dem sich jeder wiederfinden kann.

Starnberg/Herrsching – Politische Krisen, Inflation, Heizungsumbau, Klimafragen, Krieg: „Gerade in diesen Zeiten ist Bildung das Allerwichtigste“, betonte Christine Loibl in einem Pressegespräch am Donnerstag. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der VHS Starnberg-Ammersee und Programmmanagerin für den Bereich Gesellschaft und Leben. In diesem Bereich wurde für das kommende Semester besonders aufgestockt. Neue Kurse zum Thema Ukrainekrieg und der Politik in Russland bietet die Volkshochschule an, aber auch zur bevorstehenden Landtagswahl kann ein Kurs gebührenfrei besucht werden. 800 Kurse umfasst das Semester-Angebot, 225 davon sind neu. Die Rückmeldung ist durchgehend positiv: 592 Anmeldungen verzeichnete die VHS bereits am vergangenen Mittwoch. Semesterstart ist am 25. September.

Mit der Telefonnummer (0 81 51) 9 73 12 10, der neuen Webseite www.vhs-starnbergammersee.de und der E-Mail-Adresse info@vhs-starnbergammersee.de ist die VHS in den acht Trägergemeinden Starnberg, Andechs, Berg, Feldafing, Herrsching, Pöcking, Seefeld und Tutzing nun zu erreichen. Für die alten Kontaktdaten wurden Umleitungen eingerichtet. Die beiden Standorte Herrsching und Starnberg verfügen nun auch über eine gemeinsame Telefonanlage. „Die Fusion hat Früchte getragen“, sagte Vorstandsmitglied Andrea Strolz beim Pressetermin.

Im Teilbereich Verbraucherbildung gibt es 43 Kurse, die durch das bayerische Umwelt- und Verbraucherschutzministerium gefördert werden. Wie die Teilnehmer richtig mit ihrem Vermögen umgehen und worauf sie beim Kauf von Anleihen achten sollten, können sie bereits für fünf Euro in verschiedenen Kursen erfahren. Das sind „tolle, wertvolle Infos für wenig Geld“, betonte die für Verbraucherbildung zuständige Sabine Schellerer.

Sprachen bleiben einer der größten Bereiche des Angebots. Um den Kurs mit der passenden Niveaustufe belegen zu können, bietet die VHS kostenlose Beratungsgespräche inklusive Einstufung an. Kinder mit Migrationshintergrund können in Niederpöcking bereits ab sechs Jahren kostenlos in der Villa K, einer Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder, spielerisch Deutsch lernen.

Gebührenstruktur ändert sich

Die Kosten wurden nach der Fusion angeglichen. So sind die einen Kurse nun teurer, die anderen günstiger. Bildung für jeden zugänglich zu machen, ist eines der Ziele der VHS. Dass die fairen Bedingungen für die Kursleitenden aber ebenso essenziell seien, betonte Lisa Aulinger, Programmmanagerin im Bereich Deutsch- und Integrationskurse sowie Grundkurse.

Der Bereich Gesundheit und Fitness wurde unter anderem durch einen Achtsamkeitstag, zahlreiche neue Yoga- und Ernährungsangebote sowie den neuen Sporttrend Piloxing, einer Verbindung aus Tanz-, Pilates- und Boxelementen, ergänzt. Besonders stolz ist der Vorstand auf neue Angebote im Bereich Kultur und Kreativität. Eine Filmclub-Mitgliedschaft in Kooperation mit dem Breitwand-Kino ermöglicht es etwa, hinter die Kulissen zu blicken und eine vergünstigte Kinovorstellung zu erleben. Der Theaterkreis stellt das Theater in seiner Vielfalt vor. Auch hier gibt es die Option auf eine Mitgliedschaft inklusive Vergünstigungen. Circa 85 Kurse bietet die „Junge VHS“ für Kinder ab vier Jahren an. Neben Alphabetisierungskursen gibt es etwa Abiturvorbereitungskurse.

Kursleiter gesucht

Auf die Frage nach dem Personalstatus sagte Andrea Strolz: „Charismatische zertifizierte Kursleiter sind immer willkommen.“ Stellenangebote seien auf der Homepage einsehbar, Initiativbewerbungen immer möglich. Für das kommende Semester wünschen sich Loibl und Strolz „ausgebuchte Kurse und zufriedene Teilnehmer“.

Anmeldungen werden über das ganze Semester auf allen Kanälen entgegengenommen. „Online, Mail, telefonisch, persönlich, alles ist möglich“, sagte Vorstandsvorsitzende Loibl. Das neue Programmheft – 13 500 Exemplare mit je 143 Seiten wurden gedruckt – steht in allen acht Trägergemeinden zur Verfügung. Die Standorte der Verteilstellen sowie tagesaktuelle Informationen sind auf www.vhs-starnbergammersee.de erhältlich. (pm)