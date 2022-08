Mehr Sicherheit für Radfahrer in Starnberg: Arbeitsgruppe macht Vorschläge

Von: Peter Schiebel

Auf der Riedeselstraße zwischen Bushaltestelle „Wankstraße“ und Hadorfer Straße kann sich die Arbeitsgruppe einen einseitigen Fahrradschutzstreifen sehr gut vorstellen. © Andrea Jaksch

Eine Arbeitsgruppe aus Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und ehrenamtlichen Mitgliedern hat Vorschläge zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur vorgelegt. Verkehrsreferent Dr. Thorsten Schüler gibt zu, dass die klamme Haushaltslage der Stadt dabei eine Rolle gespielt hat.

Starnberg – Die Stadtverwaltung spricht in ihrer Pressemitteilung von einem „Maßnahmenpaket“, das geschnürt worden sei, um die Fahrradinfrastruktur in Starnberg zu verbessern. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich die drei Vorschläge einer aus Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und ehrenamtlichen Mitgliedern bestehenden Arbeitsgruppe aber nur als Anfang. Am Montag machte das Rathaus die Vorschläge für eine mögliche Umsetzung im Jahr 2023 öffentlich – versehen mit der Aufforderung an interessierte Bürger, sich zu den Ideen zu äußern. Dabei geht es um die Riedeselstraße, die Ferdinand-Maria-Straße und die Buchhofstraße.

Auf der Riedeselstraße soll zwischen der Bushaltestelle „Wankstraße“ und der Hadorfer Straße ein einseitiger Fahrradschutzstreifen angelegt werden. Dabei handelt es sich um einen markierten, mindestens 1,50 Meter breiten Streifen, auf dem Radfahrer Vorrang vor Autofahrern haben. Dort gilt automatisch auch ein Halteverbot. Einen solchen Schutzstreifen gibt es zum Beispiel auf der Hanfelder Straße bergauf.

„Nach derzeitigem Vorbereitungsstand wird es voraussichtlich im Bereich der Waxenstreinstraße aufgrund einer Engstelle eine Unterbrechung der Markierung geben“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Nichtsdestotrotz würde die Maßnahme aus Sicht der Arbeitsgruppe zu einer deutlichen Verbesserung der Radverkehrsanbindung führen.“

Fahrradstraße, Tempolimit und mehr

Für die Ferdinand-Maria-Straße schlägt die Arbeitsgruppe die Prüfung einer Fahrradstraße vor, wie es sie bereits auf dem Riedener Weg gibt. Auf Fahrradstraßen haben Radfahrer generell Vorrang, dürfen zum Beispiel auch nebeneinander fahren. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist auf 30 km/h festgesetzt. „Ein kompletter Umbau oder auch die Markierung eines Fahrradschutzstreifens wären mit sehr hohem Aufwand und Wegnahme von Parkflächen verbunden“, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Ebenfalls eine Prüfung soll es nach Wunsch der Arbeitsgruppe für die Buchhofstraße geben – und zwar, ob eine Temporeduzierung auf 30 km/h möglich ist. Dadurch solle die Sicherheit für Radfahrer erhöht und eine gute Anbindung an bestehende Fahrradinfrastruktur geschaffen werden, heißt es aus dem Rathaus. „Ohne den Aufwand eines Umbaus“ solle dies kurzfristig zu einer Verbesserung der Situation führen. Allerdings liegt die letzte Entscheidung dort nicht bei der Stadt, sondern bei den übergeordneten Behörden, da die Buchhofstraße eine Staatsstraße ist.

Bürger sollen Meinungen zu Vorschlägen äußern

Die Vorschläge der Arbeitsgruppe sollen dem Stadtratsausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität im Oktober zur Entscheidung vorgelegt werden – inklusive des Meinungsbildes der Bevölkerung. Die Bürger sind aufgefordert, ihre Meinungen und Anregungen zu den Vorschlägen bis spätestens 5. September per E-Mail an stadtbauamt@starnberg.de zu senden.

Der Verkehrsreferent des Stadtrats, Dr. Thorsten Schüler (UWG), gibt gegenüber dem Starnberger Merkur zu, dass finanzielle Überlegungen bei den Vorschlägen eine wichtige Rolle gespielt haben. „Es gibt eine Tabelle mit mehr als zwanzig Vorschlägen und Ideen“, sagte er. „Wir haben uns drei herausgesucht, bei denen eine Chance besteht, im Finanzausschuss durchzukommen.“ Ziel sei es, Maßnahmen umzusetzen, „die etwas nützen und die sichtbar sind, ohne dass dafür viel Geld erforderlich ist“, erklärte Schüler, der zusammen mit Dr. Franz Sengl (Grüne), Eva Pfister (BMS) und Anke Henniger (FDP) den Stadtrat in der Arbeitsgruppe vertrat. „Denn Geld spielt eine große Rolle.“