Mehrere Brände und Verletzte bei Streit um Knaller

Silvesterbilanz im Landkreis Starnberg

Silvester ohne Beschränkungen: Mehr Einsätze für Retter – Jugendliche mit Feuerwerk beschossen

Landkreis – Nach zwei Jahren mit Beschränkungen durch die Corona-Pandemie haben es die Landkreisbürger an Silvester wieder ordentlich krachen lassen – das Feuerwerk erschien größer, es waren mehr Menschen unterwegs, und die Zahl der Feuerwehr- und Polizeieinsätze hat im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen. Allerdings: „Wir haben wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht“, stellte Gautings Polizeichef Andreas Ruch fest. Er übernahm mit seiner Dienststelle mit dem Jahreswechsel auch die Gemeinde Gilching (mehr dazu auf Lokalseite 4).

Offenbar übertrieben es einige mit der Knallerei gewaltig: In mindestens zwei Fällen wurden Feiernde geworfen oder beschossen. In Berg soll ein 20-Jähriger aus dem Landkreis München an der Wittelsbacherstraße eine Familie mit Kindern (8 und 13 Jahre) mit Knallern beworfen haben. Die Situation eskalierte, es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten und dem alkoholisierten jungen Mann, der dabei mit der Faust zugeschlagen haben soll. Da er mehrere Siegelringe trug, waren die Folgen schwerwiegend: Die Mutter kam vorsorglich in ein Krankenhaus, der Vater wurde leicht verletzt. Die Kinder blieben unversehrt. Gegen den 20-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

„Unschöne Szenen“ gab es laut Polizei auch in Gilching. Auf dem Bolzplatz an der Weichselbaumer Straße in Gilching. Dort hatten sich mehrere Feiernde zum Feuerwerk versammelt. „Dabei soll sich eine Gruppe von 15 bis 20 Personen gegenseitig mit Feuerwerk beschossen haben. Als drei 18-Jährige die Gruppe auf die Gefährlichkeit ihres Unternehmens hinwiesen, nahm einer aus der Gruppe die drei 18-Jährigen gezielt unter Beschuss. Zum Glück wurden die 18-Jährigen aus Gauting, Weßling und Gilching nicht verletzt“, teilte die Gautinger Polizei mit. Vor Eintreffen der Streife sei der unbekannte Täter geflohen. Derzeit werde gegen ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gauting unter (089) 8 93 13 30 zu melden.

Mehr zu tun als in den Vorjahren hatten die Feuerwehren. Nach Angaben von Kreisbrandrat Helmut Schweickart rückten sie allein zwischen 0 und 3 Uhr zu sieben Bränden aus, die glimpflich endeten, und zu einer Wohnungsöffnung wegen eines Notfalls in Herrsching. „Bei der vorherrschenden Trockenheit hätte das auch anders ausgehen können“, erklärte Schweickart.

Die Gautinger Feuerwehr rückte zweimal aus, davon einmal mit den Kollegen aus Unterbrunn an die dortige Birketstraße. Zwei 18-Jährige hatten dort laut Polizei eine Feuerwerksbatterie zünden wollen, doch kippte diese um – die Raketen landeten in der Hecke. Die Jugendlichen versuchten, das Feuer zu löschen, was ihnen nicht gelang. Verletzt wurde niemand. Ebenfalls durch Feuerwerkskörper geriet eine Hecke in Wieling unmittelbar nach Mitternacht in Brand – als die Feuerwehr eintraf, standen 20 Meter in Flammen. Der Einsatz dauerte drei Stunden, Gebäude waren nicht in Gefahr. Das war gegen 0.30 Uhr am Riedener Weg anders, als ein Baum durch Feuerwerkskörper Feuer fing und lichterloh brannte. Die Starnberger Wehr konnte ein Übergreifen auf ein Einfamilienhaus verhindern; die Söckinger standen in Bereitschaft. Brände an Hecken oder von Mülltonnen gab es zudem in Gilching, Steinebach und Krailling.

Schwerere Unfälle beim Knallen selbst waren gestern nicht bekannt. Das Feuerwerk insbesondere in Starnberg war aber lauter, heller und länger als in den Jahren davor. ike