Meilenstein für den Bayerischen Yacht-Club: Neues Sportgebäude namens Seeseitn

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Das neue Sportgebäude Seeseitn beim Bayerischen Yacht-Club soll einmal so aussehen wie auf dieser Visualisierung. © BYC

Ein Traum wird wahr für den Bayerischen Yacht-Club: Der Starnberger Segelverein baut ein neues Sportgebäude für seine Mitglieder. Am Freitag war Grundsteinlegung.

Starnberg – Seit sechs Jahren träumt der Bayerische Yacht-Club von einem neuen, modernen und vor allem für seine Nachwuchssegler funktionalen Gebäude auf seinem Areal, nun wird es Realität. Das inzwischen auf vier Millionen Euro veranschlagte Projekt, genannt Seeseitn, ist ein Glashaus auf Stelzen mit großzügiger Holzterrasse direkt am See innerhalb einer größeren Freifläche mit Liegeplätzen für moderne Bootsklassen und einem optimierten Hafenbecken mit teilweise überdachten Liegeplätzen für die Boote der Trainer und Wettfahrtleiter. In dem Gebäude finden sich verschiedene Räumlichkeiten für Weiterbildungen und Theoriekurse, Feiern und Meetings für Jung und Alt.

Bauarbeiten am Projekt Seeseitn seit Anfang 2022

Anfang dieses Jahres begannen die Bauarbeiten mit dem Abriss der Fliegerhalle und der Aufschüttung des Wasserbeckens. Sowohl beim Abriss als auch beim Neubau hatte laut Pressemitteilung des BYC der Naturschutz einen hohen Stellenwert, um Verunreinigungen des Sees zu vermeiden und später einen naturnahen Ausbau des Ufers zu erreichen. Nachdem neue Spundwände gesetzt wurden, wurden Pfähle als Grundlage für den Baukörper bis zu 34 Meter in den Boden eingetrieben.

Ein Gutachten bestätigte die ausreichende Festigkeit, sodass im Mai die Bodenplatte gelegt werden konnte. Am Freitag erfolgte die langersehnte Grundsteinlegung, fertig soll die Seeseitn im nächsten Jahr sein.

BYC-Vorsitzender Steiner: „Der heutige Tag ist ein echter Meilenstein“

„Der heutige Tag ist ein echter Meilenstein, ein Fingerzeig in die Zukunft des Clubs“, sagte Dr. Michael Steiner, Vorsitzender des BYC, in seiner Begrüßungsrede. Mit Fertigstellung des Projekts könne der Verein den erfolgreichen Segel- und Regattasport weiter ausbauen und so die Träume des Nachwuchses verwirklichen. „Und heute legen wir den Grundstein zu diesem Traum“, sagte Steiner – und zwar unter dem Leitspruch: „Immer eine Handbreit über dem Wasser.“ Hintergrund des Mottos: 2016 war das Clubgelände wegen des damaligen Hochwassers komplett überschwemmt.

Zu dem Festakt waren zahlreiche Mitglieder, Freunde und Förderer des BYC sowie viel Politprominenz wie MdB Michael Kießling, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, der stellvertretende Landrat Matthias Vilsmayer oder die 2. Starnberger Bürgermeisterin Angelika Kammerl gekommen.

Als Stargast ist Minister Herrmann bei Seeseitn-Grundsteinlegung dabei

Stargast aber war Staatsminister Joachim Herrmann, der den BYC in seiner Funktion als Sportminister zu dem Projekt beglückwünschte. Er hob vor allem die Bedeutung der Jugendarbeit hervor, die beim Bayerischen Yacht-Club seit über 130 Jahren geleistet werde. „Ich habe großen Respekt vor dem Segelsport“, sagte Herrmann. Segeln bilde unter anderem auch die Teamfähigkeit, „und das ist für den Nachwuchs ganz wichtig“.

Feierliche Grundsteinlegung: Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (l.) und Dr. Michael Steiner, Vorsitzender des BYC, versenkten die Grundsteinbombe in der Bodenplatte. In dem Edelstahlbehälter befand sich unter anderem die tagesaktuelle Freitagsausgabe des Starnberger Merkur. © Dagmar Rutt

Mit der neuen Sportstätte „werden dafür ideale Bedingungen geschaffen“. Und dafür würde die Staatsregierung gerne Fördergelder ausgeben – für den BYC sei dies „die bescheidene Summe von 220 000 Euro“.

Seeseitn: Grundsteinbombe mit Ausgabe des Starnberger Merkur

Gemeinsam mit Dr. Michael Steiner versenkte Herrmann die Grundsteinbombe in der bereits fertiggestellten Bodenplatte. Und damit sich die Nachwelt an dieses historische Datum erinnern kann, legten sie die aktuelle Freitagsausgabe des Starnberger Merkur in den Edelstahlbehälter.

Ganz in der Seglersprache wünschte Innenminister Herrmann „Mast- und Schotbruch – aber nicht beim Bau“, ehe die Festgesellschaft auf die Terrasse des BYC-Casinos zog, um dort gemeinsam anzustoßen. Den Fortschritt des Baus können Interessierte auf der Homepage des Bayerischen Yacht-Clubs live mitverfolgen: www.byc.de/seeseitn.

mib