„Meilenweit von der Normalität entfernt“: Schulleiter ziehen Halbjahresbilanz

Von: Tobias Gmach

„Es gab Tage, da hatten zehn Prozent der Schüler irgendwie mit Corona zu tun“, sagt Andreas Thalmaier, Leiter des Tutzinger Gymnasiums. © Dagmar Rutt

Präsenzunterricht bedeutet nicht gleich Normalität: Das Corona-Management belastete die Schulen im Landkreis im vergangenen Halbjahr enorm. An Gymnasien, Mittel- und Realschulen nimmt der Testaufwand bald noch zu. Ein Rückblick zum Tag der Zwischenzeugnisse.

Landkreis – Ob das zurückliegende Schulhalbjahr das anstrengendste in der Pandemie war? Die Antwort von Andreas Thalmaier, Leiter des Tutzinger Gymnasiums: „Absolut, uneingeschränkt ja, es war super anstrengend.“ Der regelmäßige Präsenzunterricht kehrte zurück, von außen betrachtet hat sich der Betrieb in den Bildungseinrichtungen des Landkreises seit Schuljahresbeginn im September 2021 normalisiert. Doch wer hinter die Fassaden blickt, versteht: Die Omikron-Welle sorgte und sorgt noch immer für einen Ausnahmezustand.

Von 2500 Corona-Schnelltests pro Woche berichtet Thalmaier für sein Gymnasium. Und er erzählt: „Es gab Tage, da hatten zehn Prozent der Schüler irgendwie mit Corona zu tun.“ Bei rund 800 sind das 80, die nicht zur Schule kamen – weil sie infiziert oder als Kontaktperson in Quarantäne waren. Die Folge: Statt dreimal die Woche mussten in den vielen Klassen mit Positivfällen täglich Nasenabstriche gemacht werden. Noch mehr Unterrichtszeit ging flöten. „Wir können die Schüler nicht früher kommen lassen wie in der Großstadt, wir sind an die Buszeiten gebunden“, erklärt der Schulleiter.

Ab 7. März: Pooltests auch in weiterführenden Schulen

An diesem Freitag gibt es in vielen weiterführenden Schulen Zwischenzeugnisse, manche ersetzen sie schon seit längerem durch zwei Zwischenberichte im Frühjahr und zum Jahresende. Die Halbjahresbilanz klingt aber ähnlich – egal mit wem man spricht. „Das Corona-Management ist eine große Belastung“, sagt Sylke Wischnevsky, Leiterin des Otto-von-Taube-Gymnasiums Gauting. Und die Belastung wird ab 7. März noch größer – dann sind die aufwendigen Pooltests (bisher nur in Grundschulen) auch in den fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen Usus. Trotz aller Anstrengungen zieht Wischnevsky ein positives Halbjahrsfazit, was die schulische Atmosphäre angeht. „Wir konnten wieder Tutoren- und Wahlprogramme anbieten. Das hat den Kindern total gut getan. Schule ist ja auch ein Lebensraum.“

Auch Wischnevskys Kollege Thomas Volz vom Gymnasium Starnberg ist froh, dass Klassenfahrten und Projekte wieder möglich waren. Aber wenn teils fünf bis sechs Schüler digital zum Unterricht zugeschaltet sind, sei das schon kompliziert. Zeugnisse bekommen alle, manche aber mit dem Vermerk: „Die Note basiert auf einer reduzierten Zahl an Schulaufgaben.“ Am Tutzinger Gymnasium seien phasenweise fast alle Schulaufgaben an mehreren Terminen geschrieben worden, berichtet Leiter Thalmaier. „Die Prüfungen fair zu gestalten, ist schwierig.“ Weil immer irgendwer irgendwas anderes verpasst hat.

Realschuldirektorin: „Herkulesaufgabe für alle Beteiligten“

Von einer „Herkulesaufgabe für alle Beteiligten“ spricht Angela Richter, Direktorin der Benedictus-Realschule Tutzing. Die regelmäßigen Tests der Schülerinnen und Schüler würden zwar jeweils nur um die fünf Minuten einnehmen, auf ein Halbjahr gerechnet sei der Zeitverlust aber beträchtlich. Und auch an der Realschule erforderte das Infektionsgeschehen mehrmals tägliche Tests – einhergehend mit vielen Ausfällen von Schülern wie Lehrkräften. „Vor allem nach den Weihnachtsferien haben unglaublich viele gefehlt“, erinnert sich Richter. Zwar bot die Schule für fehlende Jugendliche Distanzunterricht an, dieser sei aber kein gleichwertiger Ersatz für das Lernen in Präsenz, so Richter. Schüler konzentrierten sich weniger, zudem gebe es teils technische Schwierigkeiten. Krankheitsfälle im Kollegium führten zu vielen Vertretungsstunden. An den Jugendlichen sei die schwierige Zeit nicht spurlos vorbeigegangen, psychische Erkrankungen haben laut Richter zugenommen. „Viele sind in Therapie oder warten noch auf einen Platz“, berichtet die Schulleiterin.

Obwohl es besonders bei den Fünft- und Sechstklässlern teilweise erhebliche Lernlücken gebe, fielen die Noten zum Ende des Halbjahres an Tutzings Realschule insgesamt nicht schlechter aus – auch dank intensivem Wiederholen. Richter betont trotzdem: „Selbst bei Präsenz sind wir noch meilenweit von der Normalität entfernt.“

Auch an der Carl-Orff-Grundschule Andechs ist die Situation seit den Winterferien besonders schwierig. Kranke Kinder mussten etwa mit Wochenplänen versorgt werden. „Da fehlt natürlich die Kontrolle“, sagt Rektorin Brigitte Ruckdäschel. „Es ist viel schwieriger, so den Stoff zu behandeln, Kinder brauchen den Kontakt.“ Immerhin reichen mittlerweile zwei Pooltests die Woche und freitags ein Selbsttest aus, noch vor Kurzem waren zwei Selbst- und Pooltests pro Woche vorgeschrieben.

Mitarbeit: Sören Maas