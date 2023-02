Meister-Löwe Rudi Zeiser - „Ausgefuchst“ in Starnberg

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Ein rares, historisches Foto-Dokument, mit der quadratischen „Foto-Box“ aufgenommen: Rudi Zeiser 1967 auf dem Sportplatz des MTV Dießen. Hier trainierten die Löwen, wenn sie im Seeheim in Wartaweil Quartier bezogen hatten. © ebg

Er war einer der legendären Meister-Löwen von 1966: Rudi Zeiser. Am Samstag jährte sich der Todestag des ehemaligen Trainers der SpVgg Starnberg zum 30. Mal.

Starnberg – Die „Meister-Löwen“ werden immer weniger. Von den Helden, die 1966 die Deutsche Fußball-Meisterschaft für den TSV 1860 nach München holten, leben nur noch fünf, nachdem Hans Rebele Anfang Januar kurz vor seinem 80. Geburtstag verstorben ist. Das sind Torwart-Legende Petar „Radi“ Radenkovic, mittlerweile 88 Jahre alt, Fredi Heiß (82), Hans Reich (80), Bernd Patzke (79) und Ludwig „Bubi“ Bründl (76), der ehemalige Trainer der SpVgg Starnberg (Saison 1978/79). Ein weiterer SpVgg-Trainer war der Erste aus ihrem Kreis, den die Meister-Löwen zu Grabe tragen mussten. Am 4. Februar war es genau 30 Jahre her, dass Rudi Zeiser (damals 56) in der Nähe seines Wohnorts Ismaning auf tragische Weise ums Leben kam. Er wurde im dichten Nebel von einer S-Bahn überrollt und war sofort tot. Die genauen Umstände konnten nie geklärt werden. Offiziell hieß es, der ehemalige Profi (167 Bundesliga-Spiele für die Löwen) habe beim Joggen den Zug übersehen.

Zur Saison 1983/84 hatten Präsident Dr. Gerd Wernekke und Manager Dieter Königbauer den Münchner, der ein Lotto-Geschäft am Sendlinger-Tor-Platz betrieb, als Trainer zu Bezirksligist Starnberg geholt. Mit einem klaren Ziel: Aufstieg in die Landesliga. Der wurde 1984 zwar verpasst, doch Zeiser blieb trotzdem. Aber nur noch zwei Spiele. Dann attackierte der Coach die Vereinsverantwortlichen: „Die verstehen nichts vom Fußball. In der Frage der Neuverpflichtungen haben die Herren zu lange geschlafen und mich gar nicht angehört.“ Zudem kündigte er schon seinen Abgang an: „Dass ich nach dieser Saison aufhöre, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es fehlt hier an allen Ecken und Enden. In meiner langen Karriere als Fußballer und Trainer bin ich noch nie so enttäuscht worden wie in Starnberg.“ Logische Folge: Der Ex-Löwe wurde gefeuert. Wernekke: „Ich hatte keine andere Wahl.“

Rudi Zeiser zu seiner Zeit als Trainer der SpVgg Starnberg. © ebg

„Ausgefuchst“ für Zeiser, den sie alle nur „Fuchse“ nannten. Sein ehemaliger Mannschaftskamerad Heiß erklärt: „Diesen Namen hat ihm Wilfried Kohlars verpasst, als beide 1962 zu 1860 kamen. Weil sie gerne flachsten und der Bayer Zeiser dem Troisdorfer Kohlars immer listig-lustige Antworten gab, bezeichnete er ihn als Fuchs. Das blieb ihm – als Fuchse.“

Die Trainerzeit in Starnberg war aber nicht der erste Berührungspunkt von Zeiser mit dem Fünfseenland. Denn in den 1960er-Jahren waren die Löwen unter Trainer-Legende Max Merkel Stammgäste am Ammersee: „Wir haben uns damals mehrere Jahre auf unsere Spiele in der Sportschule in Wartaweil, dem ,Seeheim‘, vorbereitet. Sogar in der Meister-Saison und vor dem Europapokal-Achtelfinale im November 1966 gegen Real Madrid, das wir 1:0 gewonnen haben“, erzählt Heiß. „Die Lage direkt am Ammersee und ganz tolle Pächter, die uns mit prima Essen verwöhnt haben – wir waren immer sehr gerne da. Das war wunderschön, das war ein sehr beliebtes Trainingslager“ – auch wenn die Einrichtung im „Seeheim“ (steht seit rund 20 Jahren leer) „ziemlich spartanisch“ war.

Die „Blauen“ logierten im Herrschinger Ortsteil Wartaweil und trainierten in der näheren Umgebung. Mal in Herrsching, mal in Andechs und besonders gerne auf dem Sportplatz des MTV Dießen, was rare historische Schwarz-Weiß-Fotos aus dieser Zeit belegen. Aber nicht nur das Training war für die damalige Bundesliga-Mannschaft wichtig. Der Zusammenhalt wurde sowohl am West- als auch am Ostufer gefestigt. Die berühmte „Charly-Bar“ in Herrsching mochten Merkel und Torjäger Rudi Brunnenmeier (beide längst verstorben) besonders gerne. Und in Dießen ließen Zeiser und Co. ihre Trainingstage gerne im Kino „Capitol“ oder beim Kegeln und Flippern im mittlerweile abgerissenen „Gattinger Keller“ ausklingen.