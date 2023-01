Mercedes auf A 952 komplett ausgebrannt

Von: Peter Schiebel

Nichts mehr zu retten: Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf der Autobahn eintrafen, hatte die Mercedes-M-Klasse bereits in Vollbrand gestanden. © Feuerwehr Hohenschäftlarn

Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Samstag auf der A 952 in Richtung Starnberg.

Starnberg – Auf einmal qualmte es, wenig später stand das Auto bereits großflächig in Flammen: Ein 72 Jahre alter Münchner befuhr am Samstag gegen 13 Uhr mit seiner Mercedes-M-Klasse die Autobahn A 952 vom Dreieck Starnberg in Richtung Starnberg. Mit im Fahrzeug saß sein 15 Jahre alter Sohn. „Beide bemerkten, wie das Fahrzeug zu qualmen begann, und hielten deshalb in einer Nothaltebucht“, berichtet die zuständige Verkehrspolizeiinspektion Weilheim. „Von dort aus setzte der Münchner über die Notrufsäule einen Notruf ab, während das Fahrzeug nun komplett Feuer fing.“

Die insgesamt eingesetzten 46 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Starnberg, Neufahrn, Hohenschäftlarn und Wangen konnten ein Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern, es befand sich bereits bei deren Eintreffen im Vollbrand. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, jedoch ist das Auto komplett zerstört. Den Sachschaden an dem SUV und an der Fahrbahn gab die Polizei am Sonntag mit rund 12 000 Euro an. Als Brandursache ist ein technischer Defekt in der Elektrik wahrscheinlich. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Starnberg für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. mm