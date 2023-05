1,5 Meter heißes Wasser im Keller

Einsatz an der Hanfelder Straße: Im Keller eines Pavillons stand das Wasser 1,5 Meter hoch. © Feuerwehr Starnberg

Die Freiwillige Feuerwehr Starnberg muss stundenlang Wasser aus dem Keller eines Pavillons pumpen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro.

Starnberg – Mehr als drei Stunden hatte die Starnberger Feuerwehr am Dienstag mit einem vollen Keller zu tun – es war aber kein Regenwasser, das rund 1,5 Meter hoch in den Räumen stand. Die Ursache blieb zunächst unklar.

Gegen 8.30 Uhr war ein Passant an den Pavillons an der Hanfelder Straße unmittelbar vor dem Tutzinger-Hof-Platz vorbeigekommen und bemerkte weißen Rauch aus Kellerfenstern – er rief die Feuerwehr. Die Starnberger Wehr sowie jene aus Leutstetten und Söcking wurden wegen eines Kellerbrands alarmiert. Vor Ort stellen die Einsatzkräfte recht schnell fest, dass es nicht brannte, sondern dass der weiße Rauch in Wirklichkeit Dampf aus dem Keller war. In dem stand rund 1,5 Meter hoch heißes Wasser, wie Einsatzleiter Max Wastian berichtete.

Das stellte ein Problem dar, denn: Falls eine Therme geplatzt war, wäre Betreten des Kellers mit so viel Wasser zu gefährlich gewesen – solange noch Strom floß. Also holte die Wehr das Bayernwerk, damit die Stromversorgung gekappt werden konnte. So lange pumpten die Einsatzkräfte das Wasser ab, das aber laufend nachlief. Zunächst hatte die Feuerwehr das Wasser in den Georgenbach leiten wollen, was das Landratsamt wegen der Wärme nicht zuließ. In Abstimmung mit dem Abwasserverband wurde das Wasser letztlich in den Kanal gepumpt.

Gegen Mittag war der Keller leergepumpt, die Feuerwehr rückte ab und konnte die teilweise Sperrung der Hanfelder Straße wieder aufheben, die zu einigen Staus geführt hatte. Für die Feuerwehr war die Ursache der Überflutung nicht erkennbar, die Polizei geht von einem technischen Defekt aus; Details wird man wohl nicht herausfinden. Der Sachschaden wurde vorsichtig auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Am langen Wochenende hatten die Wehren im Stadtgebiet bereits mit einem Schmorbrand im Motorbereich eines Sportwagens am ehemaligen Bahnhof Mühlthal zu tun sowie mit der Rettung einer Entenfamilie. Die Enten-Mama hatte mit ihren acht Jungen auf dem Dach eines Bürogebäudes an der Wittelsbacherstraße genistet – und einige Küken waren auf einem Balkon gestrandet. Passanten hatten die Wehr um Hilfe gebeten, die alle Enten einsammelte und an den See brachte.