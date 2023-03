Meyer-Bülow bleibt Starnberger CSU-Vorsitzende

Von: Peter Schiebel

Teilen

Der engere Vorstand der Starnberger CSU (v.l.): Robert Weiß, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Stephanie Weber, Rudi Nirschl, Dr. Charlotte Meyer-Bülow, Thomas Beigel und Andreas Weger. © Andrea Jaksch

Die Mitglieder der Starnberger CSU haben ihre Parteispitze bestätigt. Kritik gab es bei der Jahreshauptversammlung an den Bahngleis-Plänen für die Seeanbindung.

Starnberg – Ein zumeist einstimmig wiedergewählter Vorstand, eine Ehrung für ein Urgestein und Ausblicke in eine anspruchsvolle Zukunft: In weitgehender Harmonie verlief die Ortshauptversammlung der Starnberger CSU am Donnerstag im Schützenvereinsheim in Hanfeld. Dabei bestätigten die 26 anwesenden Mitglieder Vorsitzende Dr. Charlotte Meyer-Bülow bei einer Gegenstimme im Amt. Wiedergewählt wurden auch ihre Stellvertreter Robert Weiß, Stephanie Weber und Andreas Weger, Schatzmeister Thomas Beigel, Schriftführerin Angelika Kammerl sowie Digitalbeauftragter Rudi Nirschl.

Kritische Stimmen gab es lediglich beim Thema Seeanbindung. Die frühere Ortsvorsitzende Hannelore Hartmann bemängelte den Ablauf der städtischen Informationsveranstaltung in der Vorwoche. Widerstand kündigte ein Anlieger des Oberfelds an, wo nach den bisherigen Überlegungen das Wende- und Abstellgleis für die S-Bahn entstehen soll. „So kann man mit uns nicht umgehen“, betonte er.

Thomas Beigel, der auch Fraktionsvorsitzender der Stadtrats-CSU ist, hatte den mit der Bahn ausgehandelten Kompromiss zuvor als „Lösung, die Starnberg deutlich weiterhilft“ bezeichnet. Das Jahr müsse nun genutzt werden, um die Finanzierung zu sichern. Die Unterstützung von Bund und Land sei dafür unerlässlich, sagte Beigel. Als weitere wichtige Projekte nannte er das Moosaik, also die Umgestaltung des bestehenden Gewerbegebietes, und den Bereich Bayerischer Hof/Villa Bayerlein, für den heuer der Konzeptwettbewerb starte. Als „ärgerlich“ bezeichnete er das Hickhack zwischen Stadtverwaltung und Staatlichem Bauamt, was die Sanierung der Hanfelder Straße betreffe. Aufgrund der finanziellen Situation befürchte er, dass die Angelegenheit „nicht bis morgen geklärt“ sei, sagte Beigel.

CSU Starnberg plant Stammtische, auch zur Seeanbindung

Parteichefin Meyer-Bülow hatte hatte zuvor die Zusammenarbeit im Vorstand des knapp 200 Mitglieder starken Ortsverbandes in den höchsten Tönen gelobt. „Die Arbeit macht wahnsinnig viel Spaß“, sagte sie. Und sie appellierte an Mitglieder und Bürger: „Sprechen Sie uns an. Wir sind für alle Anregungen und Fragen da.“ In den nächsten Monaten seien Stammtische mit Bürgermeister Patrick Janik zur Seeanbindung und mit Landtagsabgeordneter Dr. Ute Eiling-Hütig zur Schul- und Bildungspolitik, ein Vortrag zur Energiewende sowie Besuche bei Unternehmen geplant. Als wichtiges politisches Thema nannte Meyer-Bülow den Bau bezahlbarer Wohnungen. Verdichtung und Höhe seien nicht schön, müssten aber sein, wo es verträglich sei, sagte sie und nannte als Beispiel dafür das Moosaik. Allerdings stellte die CSU-Vorsitzende auch klar: „Wir wollen kein Starnberghattan (in Anlehnung an Manhattan, Anm. d. Red.).“

Landrat Stefan Frey nutzte die Versammlung, um auf große Herausforderungen des Landkreises einzugehen: Unterbringung von Flüchtlingen, Zukunft des Klinikstandortes, Weiterentwicklung des ÖPNV. Bundestagsabgeordneter Michael Kießling übte mit Blick auf „Heizungsverbot“, Außenpolitik, fehlende Beschaffungen für die Bundeswehr, hohe Unternehmenssteuern und Wahlrechtsreform scharfe Kritik an der Ampelregierung in Berlin.

Grund zum Feiern gab es für Gerd Weger, der nach der Kommunalwahl 2020 nach 48 Jahren aus dem Stadtrat ausgeschieden war, coronabedingt bislang aber nie die verdiente Ehre erfahren hatte. Er habe sehr viel bewegt in Starnberg, sagte Meyer-Bülow. „Bis heute geht jeder mit seinen Wehwechen zum ihm, weil man weiß, dass er sich kümmert“, lobte sie Gerd Weger.

Den CSU-Vorstand komplettieren die Beisitzer Stefan Frey, Karl Müller, Marcus Schweiger, Gerd Weger, Katharina Hutterer, Xaver Klingler, Silke Gadhile, und Andrea Reichler.