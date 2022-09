2,5 Millionen Euro extra für Straßenbau

Von: Peter Schiebel

Teilen

Schäden an Staatsstraßen gibt es genug: Durch eine einmalige Sonderzahlung des Bundes stehen für den Landkreis 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit soll unter anderem die Staatsstraße von Percha nach Buchhof saniert werden – nötig hat sie es. © Andrea Jaksch

Der Freistaat hat unerwartet Geld vom Bund bekommen, das für den Bau oder die Sanierung von Staatsstraßen verwendet werden kann. Für den Landkreis Starnberg stehen so 2,5 Millionen Euro extra zur Verfügung – die unter anderem zwischen Percha und Buchhof eingesetzt werden.

Landkreis – Ein unerwarteter Geldregen hat das Staatliche Bauamt Weilheim in den vergangenen Wochen in gesteigerte Betriebsamkeit versetzt. Dank zusätzlicher neun Millionen Euro können Staatsstraßen schneller saniert werden. 2,5 Millionen Euro davon fließen in den Landkreis Starnberg.

Hintergrund des aktuellen Geldsegens: Um die Instandhaltung und Verkehrssicherheit der Bundesfernstraßen zu gewährleisten, nehmen die Bundesländer genauso wie bei ihren eigenen Straßen regelmäßige Kontrollfahrten vor. Festgestellte Mängel oder Gefahrenquellen werden dabei möglichst sofort beseitigt. Strittig zwischen Bund und Ländern sei lange Zeit gewesen, ob die Kontrollfahrten vom Bund eigens zu vergüten sind, erklärt ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums. „Das Bundesverwaltungsgericht hat nun höchstrichterlich zu Gunsten der Länder entschieden. Der Bund hat den Ländern daraufhin einmalig die zurückbehaltenen Mittel erstattet“, sagt der Sprecher. Insgesamt seien an den Freistaat 54 Millionen Euro ausbezahlt worden.

Die zusätzlichen 2,5 Millionen Euro im Landkreis Starnberg werden für konkrete Maßnahmen und für Ablösezahlungen verwendet, wie der Sprecher des Staatlichen Bauamts, Michael Meister, auf Anfrage des Starnberger Merkur erklärt. Unter die konkreten Maßnahmen fallen demnach „eine landkreisweite, umfangreiche Schadstellensanierung auf Staatsstraßen“. Als Beispiele nennt Meister die Staatsstraße 2349 im Bereich Weßling und die Staatsstraße 2067 bei der Ortsdurchfahrt Machtlfing. Hinzu kämen diverse Radwegen. Alles in allem gehe es um rund 20 Örtlichkeiten, an denen Schadstellen saniert werden sollen. Eine genaue Liste werde derzeit erarbeitet und intern abgestimmt. „Ziel ist die Sanierung besonders schlechter Abschnitte im Straßen- und Radwegnetz“, sagt Meister. Eine weitere Maßnahme im Landkreis Starnberg, die noch heuer realisiert werden soll, ist die Staatsstraße 2065 zwischen Percha und Buchhof, die sich „in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand“ befinde. Auf etwa einem Kilometer Länge werde eine neue Asphaltfahrbahn aufgebracht.

Zudem eröffneten die zusätzlichen Mittel „die Möglichkeit, nach realisierten Ortsumfahrungen ausstehende Ablösezahlungen für die Sanierung von jetzt abgestuften früheren Ortsdurchfahrten auf heuer vorzuziehen“, erklärt Meister. „Konkret müssen Straßen, die jetzt aufgrund von Abstufungen nicht mehr Staatsstraßen sind, in ordentlichem Zustand an die betreffenden Gemeinden übergeben werden.“ Dafür habe das Staatliche Bauamt zwei Möglichkeiten: entweder die entsprechenden Straßen selbst zu sanieren – oder den betroffenen Gemeinden eine Ablöse zu zahlen, damit diese eine erforderliche Sanierung in Eigenregie erledigen können.

Aktuelle Gespräche dazu liefen mit der Gemeinde Gilching und der Stadt Starnberg, sagt Meister. In Gilching ist die Ortsdurchfahrt Brucker Straße/Römerstraße/Am Römerstein seit Fertigstellung der Umfahrung von einer Staatsstraße zur Ortsstraße abgestuft worden, in Starnberg geht es um die Söckinger Straße und die Hanfelder Straße, die seit Fertigstellung der Westumfahrung ebenfalls keine Staatsstraßen mehr sind. Einzelheiten nannte Meister nicht, was mögliche Eigenleistungen oder Zahlungen betrifft.

„Des Weiteren ermöglichen die zusätzlichen Mittel eine Erneuerung von Ampelanlagen im Landkreis“, erklärt Meister. „Hier sind unter anderem Umrüstungen auf neue, stromsparende LED-Technik vorgesehen.“ Unabhängig von der Extrazahlung laufe der Ausbau der Ortsdurchfahrt Tutzing weiter.