Mine gefunden: Sprengung im Starnberger See

Sprengung im Starnberger See: Kampfmittelräumer und Bundeswehr haben am Montag eine Tellermine aus dem Zweiten Weltkrieg im Starnberger See gesprengt. Weitere Blindgänger erwiesen sich als ungefährlich.

Starnberg – Im Starnberger See sind einige hundert Meter vor der Starnberger Seepromenade mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Eine Tellermine musste am Montagvormittag gesprengt werden.

Taucher hatten vorige Woche in wenigen Metern Tiefe in der Starnberger Bucht vier Bomben und eine Mine entdeckt. Während die Bomben keine Zünder hatten und damit ungefährlich waren, erwies sich die Mine als scharf. Deswegen wurde sie am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr gesprengt. Polizei und Feuerwehr hatten den Bereich abgesperrt, es war aber außer einigen Kanufahrern niemand auf dem Wasser. Die Sprengung sorgte für eine mehrere Meter hohe Wassersäule und einen dumpfen Schlag, mehr nicht.

Die anderen Blindgänger wurden bereits im Vorfeld geborgen und entsorgt. Offenbar waren sie am Ende des Krieges im See „entsorgt“ worden. Munition oder Reste davon wurden in den vergangenen Jahren mehrfach im Starnberger See gefunden.

