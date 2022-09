Minister: Tunnel-Verfahren zügig zum Abschluss bringen

Von: Peter Schiebel

Teilen

Minister Christian Bernreiter hält den B 2-Tunnel für „sehr wichtig“. © Sven Hoppe/dpa

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat schriftlich auf einen Brief aus Starnberg reagiert. Dabei geht es um das Planänderungsverfahren für den B2-Tunnel

Starnberg – Der Vorsitzende des Vereins umweltgerechte Verkehrsentlastung Starnberg, Dr. Jürgen Busse, hat Post von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter bekommen. Mit dem Schreiben antwortet der CSU-Politiker auf einen Brief Busses von Mitte August, in dem der Starnberger mehr Tempo beim Planänderungsverfahren für den B 2-Tunnel angemahnt hatte. Nach Lektüre des Schreibens zeigte sich Busse zuversichtlich: „Ich sehe in der Versicherung des Ministers, dass das Staatliche Bauamt das hydrogeologische Gutachten schnellstmöglich und in enger Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt fertigstellen wird, eine Zusage der Staatsregierung, dass es jetzt zügig vorangeht“, erklärte er am Sonntag gegenüber dem Starnberger Merkur.

Wie berichtet, wurde das Planänderungsverfahren im Sommer 2020 eingeleitet, da es einige Änderungen an den planfestgestellten Tunnelplänen gab. Dabei geht es nicht um den Tunnel an sich, sondern um Nebenanlagen und um geänderte Vorgaben und weitere Düker zur Grundwasserumleitung. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim hatte in diesem Zusammenhang zahlreiche Daten vom Staatlichen Bauamt angefordert und ein ganzes Fragenpaket gestellt. Das Planänderungsverfahren ist bis jetzt nicht abgeschlossen – was nach Ansicht Busses „leider erhebliche Auswirkungen auf den Baufortschritt, die Baukosten und die Fertigstellung des Tunnels“ habe.

In seiner Antwort an Busse schreibt Bernreiter unter anderem: „Der Tunnel Starnberg ist ein sehr wichtiges Projekt. Nur mit dem Tunnel Starnberg kann die bestehende Ortsdurchfahrt in Starnberg vom Durchgangsverkehr entlastet werden und die Verkehrsverhältnisse auf der B 2 signifikant verbessert werden.“ Das Staatliche Bauamt arbeite mit Hochdruck daran, die Gutachten und Untersuchung zu den wasserwirtschaftlichen Fragestellungen zu überarbeiten, so der Minister weiter.

Er könne Busse versichern, dass beide Behörden in enger Abstimmung das hydrogeologische Gutachten schnellstmöglich fertigstellen, „damit die Regierung von Oberbayern das Planänderungsverfahren zum Abschluss bringen kann“. Eine Jahreszahl, wann der Tunnel fertig sein soll, nennt Bernreiter in seinem Schreiben, das dem Starnberger Merkur vorliegt, nicht. ps