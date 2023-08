Minister würdigt Pflegekräfte im Starnberger Klinikum

Teilen

Freuen sich über die Wertschätzung für ihre Arbeit durch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (v.l.): die Pflegekräfte Emmaculate Atieno, Simone Hoppe, Feline Christ, Charlotte Kesselmeyer, Petra Schwaiger, Ann-Cathrin Müller, Ana-Cristina Martinko, Evi Zacheja, Susanne Welzmüller, Dafina Qeku, Maria Cruz und Carolin Huber mit der Barbara-Stamm-Gedenkmünze, die der Minister ihnen überreicht hatte. © Dagmar Rutt

Eine Überraschung hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei einem Besuch des Starnberger Klinikums dabei: eine Barbara-Stamm-Gedenkmünze für Pflegekräfte.

Starnberg – Abseits des Protokolls hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei seinem Besuch im Klinikum Starnberg am Donnerstagnachmittag die Pflegekräfte in der Kinderklinik überrascht. Als er sich die neue Monitoranlage erklären ließ, holte Holetschek auf einmal ein blaues Etui aus der Jackentasche und überreichte es Pflegeleiterin Petra Schwaiger. Darin: eine Barbara-Stamm-Gedenkmünze, mit der der Freistaat Pflegekräfte für ihre Arbeit würdigt.

„Das ist nur eine kleine Anerkennung“, sagte Holetschek später beim Pressegespräch. Viel wichtiger seien dauerhafte Lösungen wie die Bezahlung und die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums. Das sei für ihn „ein zentrales Thema“, betonte er. Petra Schwaiger sprach von einer „wunderschönen Geste“ des Ministers und versprach, die Medaille auf der Station in Ehren zu halten. „Das ist ein cooler Arbeitsplatz“, betonte sie. „Es macht eine große Freude, kleine Patienten versorgen.“ Aber auch sie legte den Finger in die Wunde. „Wir finden keine bezahlbaren Wohnungen“, sagte Schwaiger. „Und wir brauchen mehr Personal.“ Denn für eine gute Pflege brauche es Zeit, die im Alltag jedoch nicht immer vorhanden sei.

Die Kinderklinik verfügt über 34 Betten, darunter auch Intensivbetten. Stationär werden pro Jahr 3600 bis 4000 Patienten betreut. Aktuell arbeiten dort 19 ausgebildete Pflegekräfte, davon jedoch nicht alle in Vollzeit. Hinzu kommen rund 50 Medizinische Fachangestellte (MFA), Stationshilfen und weitere Kräfte, die teils aber nur am Wochenende im Einsatz sind. Im ärztlichen Dienst der Kinderklinik sind 24 Mitarbeiter auf 20 Stellen tätig, die auch für die Geburtshilfe zuständig sind, eine der größten in Deutschland. (ps)