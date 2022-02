Mit Farben gegen seltene Erkrankungen

Wissen vor Ort: Christine Zieglmeier von der Starnberger Stiftung „Kindness for Kids“ hielt an einem Stand viele Informationen bereit. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Starnberger Kulturbahnhof leuchtete am Freitagabend in bunten Farben, um auf das Schicksal von Kindern mit seltenen Krankheiten aufmerksam zu machen. Hinter der Aktion stand die Stiftung „Kindness for Kids“ aus Starnberg.

Starnberg – Aufmerksamkeit schaffen für ein Thema, das über all die pandemischen und geopolitischen Geschehnisse nicht vergessen werden sollte – das ist das Ziel des „Tages der seltenen Erkrankungen“ am heutigen Montag. Die Starnberger Stiftung „Kindness for Kids“ hatte zu diesem Zweck am Freitag den Kulturbahnhof in Starnberg in bunten Farben erleuchtet. Der Bahnhof ist Teil einer weltweiten Lichteraktion – unter anderem werden auch das Kolosseum in Rom und das Empire State Building in New York in gleicher Weise angestrahlt.

„Kindness for Kids“ organisiert jedes Jahr eine Aktion um den sogenannten „Rare Disease Day“. Diesen haben die Initiatoren des Tages passenderweise auf den 29. Februar gelegt, an Nicht-Schaltjahren findet er am 28. Februar statt. Voriges Jahr gab es „Glückspakete“ für betroffene Kinder, dieses Jahr wollte die Stiftung für Kinder mit seltenen Erkrankungen mit der Lichteraktion ein öffentliches Zeichen setzen. „Vor Corona tritt ja sonst alles zurück. Und in München gibt es nichts, deswegen dachten wir uns: Dann halt in Starnberg“, erzählt Christine Zieglmeier von „Kindness for Kids“. Von 17 bis 22 Uhr strahlten professionelle Beleuchter den Kulturbahnhof in Blau, Grün, Pink und Lila – den Farben des „Rare Disease Day“ – an. „Da war ich mir vorher ja nicht so sicher, wie das aussehen wird“, scherzt Zieglmeier. „Wir haben uns für diesen Freitag entschieden, da nächste Woche erfahrungsgemäß viele im Skiurlaub sind. So können es möglichst viele sehen.“ Mitarbeiter der Stiftung waren mit einem Stand vor Ort, an dem sich staunende Starnberger über die Arbeit von „Kindness for Kids“ und den „Rare Disease Day“ informieren konnten.

Die Stiftung aus Starnberg hilft Kindern mit seltenen Erkrankungen und deren Familien – bundesweit. Von der Maximilianstraße aus organisiert sie beispielsweise medizinisch betreute Feriencamps für betroffene Kinder und Geschwisterkinder. Zudem finanziert die Stiftung Forschungsprojekte im Bereich seltener Erkrankungen und vernetzt Ärzte, Patienten und politische Entscheidungsträger.

Da die Stiftung viele Kinder betreut, die als Risikofälle gelten, war die Corona-Pandemie eine besonders schwere Zeit für „Kindness for Kids“ und die von der Stiftung betreuten Kinder. „Die saßen teilweise wochenlang zu Hause. Außerdem machen sich die besonders gefährdeten Kinder und deren Eltern natürlich auch große Sorgen“, sagt Zieglmeier. Trotz oder gerade wegen dieser Situation hat die Stiftung aber im Jahr 2021 versucht, so viele Veranstaltungen wie möglich in Präsenz zu organisieren – natürlich mit strengen Hygieneregeln und regelmäßigem Testen. Für besonders gefährdete Kinder bot sie parallel zu den Ferienlagern Online-Camps an. Zu Weiberfastnacht veranstalteten die Mitarbeiter eine Online-Faschingsveranstaltung. „Aber wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr wieder ganz normaler Betrieb möglich sein wird“, so Zieglmeier.

Denn die vergangenen Jahre haben bei vielen Kindern Spuren hinterlassen. Seit Beginn der Corona-Pandemie bietet „Kindness for Kids“ deswegen psychosoziale Soforthilfe an. Telefonisch können die Kinder Einzel- und Familiensitzungen bei einem ausgebildeten Psychotherapeuten und Arzt in Anspruch nehmen. Dieses Angebot soll weiter ausgebaut werden. „Die Wartelisten für Therapieplätze sind in Kliniken ja auf Monate ausgebucht“, berichtet Zieglmeier.

In der Natur der seltenen Krankheiten liegt, dass die wenigsten Menschen sie kennen. Das Bewusstsein für deren Auswirkungen ist deswegen in der Bevölkerung schwach ausgeprägt. Eine der bekannteren Krankheiten – an denen manche von „Kindness for Kids“ betreute Kinder leiden – ist die Muskeldystrophie Typ Duchenne. Das Muskelgewebe von betroffenen Kindern baut sich allmählich ab, die Lebenserwartung der Erkrankten liegt bei lediglich 30 Jahren. Außerdem betreut die Stiftung unter anderem Kinder mit seltenen genetische Augenerkrankungen oder dem Angelman-Syndrom.

Aktionen wie der „Rare Disease Day“ sollen dazu beitragen, dass das Schicksal von an seltenen Krankheiten erkrankten Kindern in der Gesellschaft mehr Aufmerksamkeit erfährt.

Sören Maas