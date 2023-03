Mit Hausarbeit zur Selbstständigkeit

Die Montessori-Schüler präsentieren ihre praktischen Hausarbeiten: Wie lehrreich das selbstständige Arbeiten war, beweisen die Demonstrationen der eingenen Werke – ganz im Sinne Maria Montessoris. © Dagmar Rutt

Vom selbst gebauten Snack-Automaten über das kreative Hundebett bis hin zum eigenen Insektenhotel – bei der praktischen Hausarbeit der achten Klassen der Montessorischule Starnberg waren den Schülern keine Grenzen gesetzt. Am Mittwoch präsentierten sie die Ergebnisse ihrer Projekte.

Starnberg – „Die praktische Hausarbeit begleitet unsere Schüler der achten Klasse von Mitte Dezember bis Mitte März“, erklärt Klassenlehrer Wolfgang Donhauser. „Die Jugendlichen beschäftigen sich mit einem Arbeitsbereich, der sie sehr interessiert.“ Das Ziel ist, selbstständig mit nur einem Mentor ein Projekt praktisch herzustellen. Dieser Mentor kann frei gewählt werden. Er müsse sich allerdings mit dem geplanten Projekt auskennen. Schülerin Carla Huber (14) zum Beispiel wählte als Mentorin eine Musikerin. Diese half ihr, im Rahmen der Hausarbeit einen eigenen Podcast zu vertonen und stellte dafür ihr Tonstudio zur Verfügung.

„Mein Podcast besteht aus drei Teilen“, so Carla Huber. „Es geht um Rassismus.“ Sie führte Interviews zu der Thematik, unter anderen mit einer dunkelhäutigen Deutschen. „Ich habe gefragt, wie es ihr geht, und ob sie blöd angeschaut wird.“ Ihren dreiteiligen Podcast unter dem Titel „Carla fragt nach“ ist über Spotify abrufbar. „Ich habe durch das Projekt gelernt, wie man Interviews führt“, sagt Carla Huber. „Das mach’ ich jetzt hobbymäßig weiter.“

„Die Hausarbeit ist auch für den späteren Job gut“, sagt Klassenlehrer Donhauser. „Die Schüler sammeln Erfahrungen in Gebieten, die sie interessieren.“ Es gehe auch darum, sein Zeitmanagement einzuhalten und Probleme zu lösen. „Dieses Projekt steht exemplarisch für das, was wir mit unserer Pädagogik weitergeben wollen: Selbstständigkeit und Eigenverantwortung“, sagt Donhauser. Einen weiteren wichtigen Baustein des Konzepts Maria Montessoris steuern die Mentoren bei: die Hilfe zur Selbsthilfe.

„Für mich war das Streichen eine große Herausforderung“, erzählt Schüler Maximilian Haas (14). „Da kam es auf Genauigkeit an.“ Er baute selbstständig einen 1,60 Meter hohen Schrank für sein Zimmer. Die Hilfe zur Selbsthilfe bekam er dabei von seinen Eltern und einem Schreiner. „Ich wollte etwas Großes aus Holz bauen“, sagt der 14-Jährige. In seinem Vortrag erklärt er dem Publikum Flachdübel, Schleifen und Regalbodenträger.

Auch Nikolas Höger (13) stellte sein Projekt vor: Ein 1,40 mal zwei Meter großes Insektenhotel für den Garten. „Ich habe früher einmal so eines in Norwegen gesehen und wollte es jetzt nachbauen“, erklärt er. „Jetzt hoffe ich auf Wildbienen oder Schlupffliegen“, die sein Hotel zum Nisten nutzen. Und das Beste: Man braucht keinen Zimmerservice. „Die Insekten legen ihre Eier in die Löcher, machen sie zu. Und wenn die Kinder groß genug sind, fressen sie sich raus, und die Löcher sind frei für den Nächsten“, erklärt Nikolas Höger. Donhauser ist zufrieden: „Es sind bleibende Erfahrungen. Dieses Projekt behalten die Schüler in Erinnerung.“

Vanessa Lange