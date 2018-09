Gefährliches Spiel im Wald

Zwei Burschen aus Starnberg haben unerlaubterweise am Sonntag mit Softair-Waffen im Wald rumgeballert. Das hat natürlich Folgen.

Starnberg –Zeugen beobachteten haben am Sonntag beobachtet, wie zwei junge Männer in der Nähe vom Golfplatz, an der Riedener Straße, im Wald mit so genannten Sechs-Millimeter-Air-Soft-Waffen rumgeballert zu haben. Die herbeigerufene Streife konnte zunächst nur einen der beiden, einen 19-jährigen Starnberger ausmachen. Dessen Freund (20) wurde später ermittelt.

Die Waffen, mit denen die beiden rumhantierten sind waffenscheinpflichtig. Aber keiner der beiden war berechtigt, eine solche Waffe mitzuführen. Die Beamten ließen sich Waffe und Munition geben und schickten die Burschen nach Hause. Gegen sie wird jedoch nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.