Mitglieder-Rekord beim SV Söcking

Ehrung für langjährige Treue zum SV Söcking (v.l.): Kathrin Weissenseel, Thomas Kattenbeck, Angela Böhme (50 Jahre), Christoph Picker, Horst Kössinger (25 Jahre), Tobias Nellessen und Peter Lietzenmaier (40 Jahre). © andrea jaksch

Ein Verein im Aufwind: Schon in diesem Jahr könnte dem SV Söcking Historisches gelingen. Nachdem im vergangenen Jahr die Schallmauer von 1000 Mitgliedern fiel, könnten es 2023 gar mehr als 1100 Beitragszahler werden.

Söcking – „Das gab es noch nie“, sagte Hans-Peter Koziol, ehemaliger Vorstand des SV Söcking, bei der Jahreshauptversammlung am Freitag. Unter Umständen erreicht der Sportverein noch in diesem Jahr die Mitgliederzahl von 1100. Seit Christoph Picker sowie seine Vorstandskollegen Thomas Kattenbeck und Schatzmeister Tobias Nellessen das Kommando übernommen haben, herrscht Aufbruchstimmung beim Starnberger Stadtteilverein.

Es gibt unzählige Beispiele, die das belegen. In der erst vor wenigen Monaten gegründeten Handballjugendsparte tummeln sich bereits rund 40 Kinder. Die Fußballer haben ihren Jugendraum mit großer Unterstützung des Hausmeisters Gregor Weissenseel komplett neu saniert und gestaltet. Die Theaterabteilung konnte endlich wieder Aufführungen durchführen und sorgt zudem mit Weihnachts- sowie Ostermärkten für eine Belebung des Söckinger Ortsgeschehens. Die Tischtennis-Spieler bieten den Mitgliedern von PingPongParkinson, eines international geführten Vereins, eine Trainingsmöglichkeit. Die Tennis-Sportler planen den Bau eines Allwetterplatzes. Nach vielen Jahren bietet die Gymnastikabteilung wieder Kinderturnen an. Die Stockschützen haben ebenfalls viel Arbeit in die Baumaßnahmen ihrer Hütte investiert. Die Ski-Abteilung konnte einige neue Übungsleiter aus den eigenen Reihen mit frisch erworbener Lizenz beglückwünschen.

Positives gibt es auch von der altehrwürdigen Franz-Dietrich-Halle zu berichten. Der Stadtrat hat den Bauplänen für den seit vielen Jahren dringend benötigten Anbau eines Lagers zugestimmt.

Es gibt aber auch noch offene Baustellen. Die dringend benötigte neue Hallentrennwand und die energetische Sanierung der Flutlichtanlage erfordern zwingend einer finanziellen Unterstützung durch die Stadt Starnberg. Auch der Zustand des Fußball-Trainingsplatzes bereitet Sorgen. Eine Hälfte des Platzes ist aufgrund der Feuchtigkeit kaum bespielbar.

Generell gilt, dass die Söckinger mehr finanziellen Handlungsspielraum benötigen. Deshalb wurde mit großer Mehrheit beschlossen, die Beiträge für den Hauptverein zu erhöhen. So müssen unter anderem Erwachsene statt 100 nun 115 Euro pro Jahr bezahlen, Ermäßigte 65 sowie Familien 205 Euro. Neu eingeführt wurden Fördermitgliedschaften (Gold 150 Euro, Silber 100, Bronze 50).

Dies sollte die Feierlaune am 22. Juli nicht trüben. Dann möchte der SVS mit allen Interessierten bei einem großen Sportfest mit anschließendem Spanferkelessen und Live-Musik sein 80-jähriges Bestehen würdig begehen. Es wird nicht das einzige Highlight bleiben. Das Spiel- und Sportfest für behinderte und nicht behinderte Menschen erfreut seit Jahren alle Teilnehmenden. Es wird in diesem Jahr am 1. Juli ausgerichtet.

Geehrt wurden auf der Versammlung Angela Böhme für 50 Jahre beim SVS, Peter Lietzenmaier für 40 Jahre und Horst Kössinger für 25-jährige Vereinstreue.