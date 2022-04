Mittelmeer-Flair am Kirchplatz

Die Geschwister Elena und Vasili Lakopoulos kümmern sich im neuen „Ela“ federführend um den Service. Wenn es nach ihrem Vater Christos geht, will die Familie bis zum Schluss am neuen Standort bleiben. Zuvor hatte sie 23 Jahre die „Taverna“ im Bayerischen Hof betrieben. © Michael Schönwälder

Kirchplatz statt Bayerischer Hof: Die griechische Wirtefamilie Lakopoulos ist am neuen Standort bereits glücklich geworden.

Starnberg – Die „Griechische Taverna“ im maroden Hotel Bayerischer Hof ist Geschichte. Es lebe das „Ela“. Die Familie Lakopoulos hat, wie berichtet, die gastronomischen Flächen am Starnberger Kirchplatz (vormals „Lago Lounge“) übernommen. Die Kundschaft nimmt die freundliche Aufforderung gerne wörtlich, denn der Name des Lokals heißt auf Deutsch „Komm“, eine in Griechenland gebräuchliche Begrüßungsfloskel.

Der Grieche Christos Lakopoulos war 1983 nach Deutschland gekommen und hatte mit seinem Bruder und einem Cousin in Rosenheim ein Restaurant eröffnet. Dort lernte Christos seine spätere Frau Sula, ebenfalls aus Griechenland stammend, kennen und lieben. Das Ehepaar siedelte um nach Starnberg, wo es ab 1987 an der Ludwigstraße sein erstes eigenes Lokal betrieb. Das „Korfu“ zog einige Jahre später um an die Hauptstraße.

1997 wurde den beiden dann die Übernahme des Restaurants im Bayerischen Hof angeboten, das als „Fischerstuben“ unter dem legendären Wirte-Baron Rudi Gaugg zur gastronomischen Kultstätte geworden war. An diesen Status konnten die fleißigen wie gastfreundlichen Griechen schnell anknüpfen. Innerhalb kürzester Zeit hatte die Taverna eine große Stammkundschaft gewonnen.

Die treuen Stammkunden halfen der Familie auch über ihre bislang schwerste Zeit – sowohl tatkräftig als auch mental. Im Dezember 2020 musste das Restaurant wegen Baufälligkeit des gesamten Hotelkomplexes geschlossen werden. „Von jetzt auf heute“, erinnert sich Elena Lakopoulos (36), die mit ihrem Bruder Vasili (32) seit einigen Jahren im elterlichen Betrieb tätig ist. Für den Sommer 2021 erhielt die Familie die Erlaubnis der Behörden, den Biergarten zu bewirten. „Das war eine logistische Herausforderung“, erläutert die 36-Jährige, „aber dank der Unterstützung seitens unserer Gäste haben wir auch diese Hürde genommen.“

Währenddessen lief die Suche nach neuen Lokalitäten in Starnberg – zunächst aber ohne Erfolg. Im Oktober wurden dann die Räume am Kirchplatz frei. „Das war wie ein Geschenk“, sagt Elena Lakopoulos. Innerlich habe sie der Taverna zwar nachgeweint. „Aber die Trauer erlischt, wenn ich sehe, was aus den neuen Räumen geworden ist“, bekennt die junge Frau. „Wir hätten es nicht besser treffen können.“

Der nicht üppig bemessene Gastraum verströmt ein behagliches mediterranes Flair. Ins Auge fällt die rustikal verfugte Wand aus Naturklinker, die sich von der linken Stirnseite des Lokals herumzieht bis hinter den Barbereich. Dem Mobiliar sieht man die Handschrift eines griechischen Schreiners an. Vom Eingang aus rechts hängen unterschiedlich große Gipsteller an der Wand, die von einer befreundeten Künstlerin mit hellenischen Motiven bemalt wurden.

34 Gäste finden im Innenbereich Platz. Draußen können es bis zu 70 Sitzplätze werden, wenn auch die so genannte Bastion mit einbezogen wird. An deren dekorativer Gestaltung wird noch gebastelt. Die Speisekarte des griechischen Lokals ist etwas zusammengestrichen worden. Sie wird dominiert von den Lieblingsspeisen der Gäste wie Gyros, Moussaka, Lammkeule, vegetarischen Zubereitungen und verschiedenen Vorspeisen. Neu ist die spezielle Mittagskarte mit preisreduzierten Angeboten zwischen 12 und 14.30 Uhr. Ab 17 Uhr wird die Abendkarte aufgelegt. Zwischendurch können die Besucher kalte Speisen ordern oder auch mit nach Hause nehmen. Warme Küche gibt es bis 22 Uhr. Der Dienstag ist Ruhetag.

In der Küche führt Mutter Sula Regie, ihr zur Seite stehen drei Mitarbeiter. Den Service besorgen Elena und Vasili. Vater Christos kümmert sich um die Gäste und hilft aus, wo Not am Mann ist. Er ist mit sich und der Familie zufrieden: „Hier bleiben wir, von mir aus bis zum Schluss.“