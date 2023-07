Mittelschul-Beste vom Landrat ausgezeichnet

Die Besten aus den Mittelschulen und einigen privaten Schulen zeichnete Landrat Stefan Frey mit Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger dieser Tage im Landratsamt aus – erstmals nach der Pandemie. © Andrea Jaksch

Die Besten aus den Mittelschulen im Landkreis und einigen privaten Schulen waren dieser Tage bei Landrat Stefan Frey zu Gast - und bekamen viel Lob.

Starnberg – Landrat Stefan Frey die 63 Mittelschulbesten des Schuljahres 2022/2023 im Landkreis in Starnberg geehrt. Ein Absolvent erreichte seinen Qualifizierenden Abschluss mit 1,0, eine Prüfungsteilnehmerin erwarb den Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule ebenfalls mit 1,0. 215 Schülerinnen und Schüler schwitzten in den Prüfungen zum Qualifizierenden Abschluss, 184 stellten sich den Prüfungsaufgaben zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses. „Wir sind stolz auf Ihre Leistung, denn gute Leistungen fallen nicht so einfach vom Himmel, großen Respekt. Schaut Euch um bei unseren Betrieben, Unternehmen und im Handwerk bei uns im Landkreis“, so Frey.

Erstmals seit der Corona-Pandemie wurden die Besten im Landratsamt geehrt. Frey und Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger übergaben den Schülerinnen und Schülern Urkunde, Gutschein sowie Glückwunschbrief. „Jedes Ende ist ein neuer Anfang und hinter jedem Anfang wartet ein neues Abenteuer!“, diesen Satz gab Huber-Weinberger mit auf den Weg. Zur Auflockerung trug die Mittelschule Starnberg mit Liedbeiträgen der 5. Klasse bei.

Die Besten im Landkreis 2023

Die besten Absolventen des Qualifizierenden Abschlusses: Antonia Klaußner, Christian Weyand (Paul-Hey-Mittelschule Gauting), Elly-Sophie Eben, Nadine Neumüller, Yasin Gök, Leopold Grünbauer (Mittelschule Gilching), Liselotte Krämer, Luisa Bauer (Christian-Morgenstern-Mittelschule Herrsching), Veronika Schuster, Talia-Martina Maier, Anne Onahsthe (Mittelschule Tutzing), Franziska Stelzig, Sophie Neumeister, Florian Rank (Montessori Biberkor), Philipp Neumann, Marius Dirr, Moritz Heyden, Lilly-Madhu Gornicki, Emma von Staden, Linn Berg (Montessori Inning), Dominik Merkl, (Montessori Starnberg) und weitere Schüler, die namentlich nicht genannt werden möchten.

Die besten Absolventen, die den Mittleren Schulabschluss erreichten, sind: Tea Zeqiri, Antea Zilic, Emilia Jachymski, Marie Oswald, Dane Wilson (Paul_Hey-Mittelschule Gauting), Veronika Günther, Emanuel Drexl (Mittelschule Gilching), Helena Wagner, Julia Pinzer, Benedikt Chia (Mittelschule Herrsching), Ismael Ashwaq Salam (Mittelschule Starnberg), Svea Patzak, Florian Ehrenhuber (Montessori Biberkor), Helena Fischer, Raphael Scherer (Montessori Inning), Sofia Gademann, Clara Jacob (Montessori Starnberg) und weitere Schüler, die nicht genannt werden wollten.