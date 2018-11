Glück gehabt: Ein Auto ist in Söcking in ein Schaufenster gefahren. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Söcking -Eine Autofahrerin ist am Dienstag kurz nach 18 Uhr von der Bremse abgerutscht und in den Eingangsbereich und ein Schaufenster einer Apotheke an der Andechser Straße in Söcking gekracht. Die Frau wurde laut Angaben der Polizei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An Scheibe und Tür entstand Sachschaden.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr musste nicht eingreifen.