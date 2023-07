Sommerkonzerte des Starnberger Gymnasiums: Mix auf sehr hohem Niveau

Eines von vielen Ensembles: Bei den beiden Sommerkonzerten standen Hunderte Schüler auf der Bühne. © Andrea Jaksch

Schülerinnen und Schüler des Starnberger Gymnasiums brillierzen bei den Sommerkonzerten in der Schlossberghalle. Perfektion war keine Seltenheit.

Starnberg – Das Engagement für die Musik war beeindruckend: Gleich an zwei Tagen, am Mittwoch und Donnerstag, präsentierte das Gymnasium Starnberg in der Schlossberghalle sein diesjähriges Sommerkonzert. Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen in verschiedenen Vokal- und Instrumentalensembles hatten mit ihren Lehrern ein buntes Repertoire auf die Beine gestellt, das sich sehen lassen konnte. Ausgewählte Klassikstücke und Filmmusiken, im Wechsel mit legendären Pop-, Rock- und Jazz-Songs, ergaben insgesamt einen kurzweiligen wie ansprechenden Mix, gespielt auf sehr hohem musikalischem Niveau.

Den Anfang machten die „Fünfphoniker“, der Name ist Programm: Es sind die Jüngsten der Schule, die den musikalischen Auftakt gestalteten, und sie schlugen sich gut. Anton Bernhard, der die musikalische Leitung des Ensembles hatte, zeigte sich zufrieden mit dem Vorspiel der munteren Renaissancetänze und gab den Takt vor für das nachfolgende Orchester. Jubelnden Applaus erhielten die Orchestermitglieder für ihre überragende klassische Darbietung, bei der der Schwerpunkt auf französischen Kompositionen lag. Die anspruchsvolle L‘Arlésienne-Suite von George Bizet und auch den vierten Satz aus der „Petite Suite“ von Claude Debussy spielten die jungen Musiker ergreifend wie technisch tadellos. Den Schluss machte die Schülersprecherin Vira Savchenko, die gerade ihr Abitur bestanden hat, und imponierte stimmgewaltig beim Solo-Einsatz in „No Time To Die“ von Billie Eilish.

„Radio Gaga“ und andere Hits

Die Leitung des Stufen- und Kammerchors hat Martina Lindner. Ihr musikalisches Potpourri sorgte nicht nur für überbordende Stimmung beim Publikum, sondern war auch hervorragend geeignet, um die außergewöhnlichen stimmlichen Qualitäten der Chormitglieder hervorzuheben, die ziemlich perfekt aufeinander abgestimmt waren. Zu den Höhepunkten der Darbietungen beider Vokalensembles gehörte hörbar die Interpretation der Queen-Hymne „Radio Gaga“ genauso wie das hervorragende Arrangement von „We Belong“, dem 80er-Jahre Welthit von Pat Benatar, geschrieben von Eric Lowen und Dan Navarro. Der Schüler Tim Fehse begleitete alle Stücke am Klavier. Die Soli wurden gesungen von Janina Gehlen, Anna Donath und Amelie Wever.

Nach der Pause ging es schwungvoll weiter mit der Big Band unter der Leitung von Thomas Maier-Bandomer, und die offensichtliche Freude der Bandmitglieder am Improvisieren war ansteckend. Um die Basslinie herum verzierten Saxofon, Posaune oder Trompete die Stücke sehr gekonnt. Mit dem fröhlichen „Mandela“ von Abdullah Ibrahim setzte die Formation am Ende ihres Auftritts nachhaltig eine Marke für sprühende Lebensfreude.

Förderverein sammelt Spenden

Für einen finalen Höhepunkt sorgte die „Schuimusi“, noch einmal unter der Leitung von Anton Bernhard, mit ihrem Libertango von Anton Piazolla, um darauf das Publikum mit „Das Traummännlein kommt“ in die Nacht zu entlassen.

Ein kleines Blumensträußchen gab es am Ende für den enormen Einsatz; die Schülerschaft bedankte sich freundschaftlich und auf Augenhöhe bei jedem ihrer Musiklehrer. Im Rahmen der Veranstaltung berichtete der erste Vorsitzende des Fördervereins Freunde des Gymnasium Starnberg, Walter Nirschl, über weiteren Aktivitäten der Schule und bat um Spenden. Die Lehrerin Thekla Borst warb für das Austauschprojekt mit der Lamdon School im indischen Himalaja, die von der Schulgemeinschaft seit nunmehr 50 Jahren unterstützt wird.

Alexandra Joepen-Schuster