Monopoly mal anders: Spielerisch reich werden am Starnberger See

Das Monopoly-Spiel der Starnberger Gymnasiasten ist fertig. Es gibt schon 900 Vorbestellungen.

Starnberg – 50 Euro Miete kostet ein Besuch im Hotel „La Villa“ – zumindest in der Version „Starnberger See“ des Brettspielklassikers Monopoly. Wo normalerweise Straßen und Bahnhöfe abgebildet sind, zeigt sie 22 Unternehmen und Sehenswürdigkeiten sowie vier Dampferstege rund um den See. Zwölf Oberstufenschüler des Gymnasiums Starnberg hatten vor etwa einem Jahr ihr Unternehmen „STA-Spieler“ gegründet und seitdem die Produktion des Starnberger Monopolys organisiert (wir berichteten). Vom Wochenende an kann jeder das Spiel kaufen.

Jedes Jahr gründen einige Starnberger Gymnasiasten im Rahmen ihres Projektseminars „Wirtschaft und Recht“ auf ein Jahr befristet ein Schülerunternehmen, um wirtschaftliche Erfahrungen und Punkte für ihr Abitur zu sammeln. Förderer dieses „Junior-Projekts“ ist die LfA Förderbank Bayern. Das Bildungswerk der bayrischen Wirtschaft realisiert das Projekt.

„Wir hatten erst nicht wirklich coole Ideen“, erzählt Katharina Pillmann (17), die als Pressesprecherin des Unternehmens fungiert. „Zunächst wollten wir Boxen aus Büchern basteln.“ Dann aber kam die Idee eines Monopoly-Spiels auf. Dabei orientierten sich die Schüler an den zahlreichen bereits existierenden Städteversionen. Vor allem die Kitzbühel-Version sei eine Hilfe gewesen. Unter der Leitung von Wirtschaftslehrerin Christine Schulz teilten sich die Schüler in verschiedene Zuständigkeitsbereiche wie Marketing, Finanzen, Verwaltung und Produktion auf. Sogar einen Vorstand gründeten die Jungunternehmer. Dann begannen sie mit der Organisation.

„Wir hatten schon Zweifel“, sagt Pillmann. „Vor allem wegen der ganzen Lizenzen.“ Denn alle Monopoly-Lizenzen für Südbayern besitzt das Unternehmen Tiber Marketing mit Sitz in Nürnberg. Dort fragten die Schüler an – und kamen ins Geschäft. Tiber Marketing übernahm Gestaltung, Produktion und Vertrieb, die Starnberger Schüler kümmerten sich um Partner, deren Firmen und Logos, die die Straßennamen ersetzen. So belegen zum Beispiel die Starnberger Eiswerkstatt, das Seebad oder das Museum Starnberger See jeweils eines der 22 Felder, auf denen in der Originalversion Straßen abgebildet sind. Das „La Villa“ belegt das teuerste Feld, sozusagen die Schlossallee.

Außerdem überlegten die Schüler sich für die Region spezifische Sprüche für die Ereigniskarten, die so genannten „See-Events“, wie zum Beispiel: „Der SUP-Club Starnberger See schenkt dir einen Gutschein im Wert von 50 Euro für einen Schnupperkurs.“ Anstelle von Bahnhöfen gibt es die Dampferstege in Starnberg, Possenhofen, Berg und Seeshaupt.

Die Schüler arbeiteten auch in den Ferien

„Es war sehr anstrengend“, erzählt Katharina Pillmann. „Wir haben auch viel in den Ferien gearbeitet, aber wir haben es gemeistert.“ Kürzlich präsentierten die Schüler ihr Spiel auf einer Messe den anderen am „Junior-Projekt“ teilnehmenden Schulen. „Wir sind sogar ausgezeichnet worden“, sagt Pillmann.

Der Erfolg gibt ihnen Recht: Am Freitag kommt die Auflage von 2500 Spielen endgültig aus der Produktion – 900 davon sind schon vorbestellt. Am Wochenende verkaufen die Schüler ihre Spiele auf den Christkindlmärkten in Pöcking und im „La Villa“. Am Montag kommt die Starnberg-Version in verschiedene Buchhandlungen und Spielwarenläden rund um den See sowie bei den Partnern, die auf dem Spielbrett zu sehen sind.

Der Preis beträgt 49,95 Euro. Davon erhalten die Schüler 15 Prozent, also rund 7,50 Euro pro Spiel. „Einen Teil davon behalten wir“, sagt Pillmann. „Den Rest wollen wir spenden.“ In der engeren Auswahl steht die Lamdon School in Ladakh im Himalaya, welche das Gymnasium Starnberg des öfteren unterstützt.

