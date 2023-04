Mord als abendfüllende Unterhaltung

Kriminalfälle haben Hochkonjunktur – nicht nur im TV, sondern nun auch auf der Bühne mit Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Moderatorin Jaqueline Belle. © Dagmar Rutt

Star-Strafverteidiger zieht Publikum in Schlossberghalle Starnberg mit realen Fällen in seinen Bann.

Starnberg – Stieß ein Ehemann seine Frau über die Reling eines Kreuzfahrtschiffes, stiftete ein anderer den Mann seiner Schwester zum Mord an? War es der Stiefvater, der die Leichen von Frau und Tochter im Münchner Hausmüll verschwinden ließ? Diese Verbrechen, von denen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens in seinem Live-Podcast „True crime“ am Mittwochabend in der Schlossberghalle Starnberg erzählte, haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind wirklich passiert, und der wahre Mörder ist eventuell noch auf freiem Fuß.

Stevens beschäftigt sich mit der Frage, ob es den perfekten Mord gibt. Er ist Strafverteidiger. Seit 2010 ist der 41-Jährige als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in München tätig. Neben bekannten Fällen, wie im Verfahren gegen Sänger Gil Ofarim, vertrat er zahlreiche Angeklagte in und um München, darunter auch einen Mitangeklagten im Prozess um den Dreifachmord von Starnberg Anfang des Jahres 2020.

Seit gut zwei Jahren präsentiert er in seinem True-Crime-Podcast auf Bayern 3 ausgewählte Fälle aus seiner Kanzlei. „Wir haben heute ein paar superspannende Fälle vorbereitet“, begrüßte Bayern-3-Moderatorin Jaqueline Belle die etwa 330 Gäste in der Schlossberghalle. Belle moderiert Stevens Podcast sowie seine Tour, die in Miesbach begann, ihn am Mittwoch in die Schlossberghalle führte und bis Ende des Jahres durch Deutschland verläuft.

„Anhand dieser wahren Fälle wollen wir heute diskutieren, ob es den perfekten Mord gibt“, so Belle. Vier Fälle stellten die beiden vor, über eine Leinwand verdeutlichten Animationen das Tatgeschehen. Anschließend gab Stevens Einblick in die Arbeit der Ermittler, deckte Indizien auf und widerlegte diese wieder. Belle warf Fragen ein, die den Strafverteidiger allerdings nicht aus dem Konzept brachten. Stattdessen präsentierte er dem Publikum rhetorisch gewandt spannende Fakten dar.

„In 70 Prozent der Fälle kennt das Opfer den Mörder, und in den meisten Fällen ist der Mörder sogar der eigene Partner“, sagte Stevens. War es auch so, als im Jahr 2019 Mutter und Tochter in München verschwanden? Im vergangenen Jahr wurde schließlich der Mann der Mutter und Stiefvater der 16-Jährigen verurteilt. „Mir ist seine Akribie im Kopf geblieben“, erinnerte sich Stevens. „Er hat sich das Protokoll zum Gegenlesen geben lassen und alle Rechtschreibfehler ausgebessert.“ Dieser Hang zur Genauigkeit ließ die Ermittler misstrauisch werden, als sie sahen, dass seine gesamte Wohnung in Eile und unsauber neu gestrichen wurde. Um einen Tatort zu reinigen? Luminol machte in seiner Wohnung Blutspuren sichtbar. Das Problem: alles nur Indizien. Solange die Leichen verschwunden bleiben, bleibt ungewiss, ob die Frauen überhaupt tot sind.

Die Theorie der Ermittler lautete, der Mann habe die Leichen in der Mülltonne entsorgt, sie seien abgeholt und mit dem Müll verbrannt worden. Wurde der Mann nun zu Recht verurteilt? Und wenn nicht, hat dann der wahre Täter den perfekten Mord begangen, da er noch immer auf freiem Fuß ist?

„Es ist sehr interessant hier“, sagte Besucherin Martina Hamrik aus dem Landkreis Starnberg. Schon seit Weihnachten hat sie Karten für die Veranstaltung, regelmäßig hört sie Stevens Podcast. „Ich habe mich sehr gefreut, Gesichter zu den Stimmen aus dem Podcast zu sehen“, sagte sie. „Es gefällt mir gut, und ich würde mich freuen, wenn es hier mehr Veranstaltungen in die Richtung gäbe.“ Hamrik ist nicht der einzige Fan. Von Wolfratshausen über Kaufbeuren, Herzogenaurach oder Alling kamen die Gäste nach Starnberg. Am Tag zuvor seien für die Vorstellung in München sogar Besucher aus Wien angereist.

Vanessa Lange