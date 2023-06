Pechsträhne geht weiter: MS Bernried im Hafen

Die MS Seeshaupt (Archivbild) unternimmt erste Testfahrten - bis zum Wochenende könnte sie wieder im Linienbetrieb auf dem Starnberger See fahren. © Ulrich Wagner

Die Bayerische Seenschifffahrt auf dem Starnberger See leidet weiter unter technischen Problemen. Nun hat es auch die MS Bernried erwischt, die bisher als einziges Schiff problemlos gelaufen ist.

Starnberg – Das Pech der Bayerischen Seenschifffahrt mit den Schiffen auf dem Starnberger See geht weiter. Nun hat auch die MS Bernried einen Schaden, die bisher als einziges Schiff problemlos gelaufen ist. „Es ist wie verhext“, sagt Geschäftsführer Michael Grießer. Immerhin: Besserung ist in Sicht.

Der eingeschränkte Fahrplan wurde am Montag vorsorglich bis Sonntag, 2. Juli, verlängert. Die EMS Berg läuft problemfrei, die „Bernried“ liegt mit einem Elektronikschaden im Hafen. Die MS Starnberg hat anfängliche Probleme im Linienbetrieb überwunden und fährt seit Dienstag wieder normal. Die MS Seeshaupt, die wie die „Starnberg“ einen Kupplungsschaden hatte, soll am Mittwoch Testfahrten unternehmen und am Donnerstag den Stresstest für den Linienverkehr – in diesem fahren die Schiffe schneller als bei Charterfahrten – absolvieren. Grießer hofft, dass alle Schiffe zum Wochenende hin wieder auf dem Starnberger See im Einsatz sein werden. Auf dem Ammersee läuft alles reibungslos.

Mancher Schaden ist „schon ungewöhnlich“

Bei den Ursachen für die Schäden rätseln die Mitarbeiter der Seenschifffahrt weiter. Die MS Starnberg war gerade generalüberholt, die MS Bernried hatte im Winter 2021/2022 teilweise neue Teile bekommen – die dürften eigentlich nicht schon wieder kaputt sein. „Das ist schon ungewöhnlich“, sagt Grießer. Dass bei der zehn Jahre alten „Seeshaupt“ die Kupplung hin war, eher nicht.

Die aktuellen Fahrplanänderungen sind auf seenschifffahrt.de zu finden. Wegen des Ausfalls von derzeit zwei der vier Schiffe ist weiter die frühere Berg mit im Einsatz. (ike)