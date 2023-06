MS Starnberg schafft den Linienbetrieb noch nicht

Sie fährt langsam, aber sie fährt: Die MS Starnberg (Archivbild) kann im Charter-, nicht im Linienbetrieb eingesetzt werden. © SVJ

Die Probleme der Seenschifffahrt mit den beiden großen Schiffen auf dem Starnberger See halten ab. Die MS Starnberg fährt zwar wieder, hat den Stresstest für den Linienbetrieb aber noch nicht bestanden.

Starnberg – Der eingeschränkte Fahrplan bei der Bayerischen Seenschifffahrt auf dem Starnberger See ist vorerst bis 26. Juni verlängert worden. Grund: Die beiden großen Schiffe, die MS Starnberg und die MS Seeshaupt, können noch immer nicht im Linienverkehr fahren.

Die MS Starnberg ist zwar seit voriger Woche repariert, sie fährt auch auf dem See – nur eben nicht im Linienbetrieb. Der Katamaran hat nach Angaben von Schifffahrtsgeschäftsführer Michael Grießer den Stresstest für die Linie noch nicht bestanden. Das steckt dahinter: Fährt ein Dampfer Charterfahrten, geht das gemächlich mit zehn bis zwölf Stundenkilometern vonstatten. Im Linienbetrieb fahren die Schiffe doppelt so schnell und müssen auch gegen Wind und Wellen ankommen. Das Charter-Tempo schafft die MS Starnberg, bei Testfahrten im Linien-Modus jedoch liefen Systeme heiß. Deswegen mussten am Dienstag geplante Linienfahrten gestrichen werden. Nun soll erneut ein Bauteil ausgetauscht werden, damit die MS Starnberg wieder das volle Tempo fahren kann. Wann? Unklar.

Unklar ist auch, wann die MS Seeshaupt, mit der „Starnberg“ das größte Schiff am See, wieder ablegen kann. Auch bei ihr gab es Kupplungsprobleme, die repariert wurden. Jedoch fehle noch ein Bauteil, sagte Grießer – und ohne das kann das Schiff nicht fahren. Es sei aber auch dem Weg nach Starnberg. Sobald es ankommt, dauert der Einbau bis zu zwei Tage, dann folgen Testfahrten – und wenn die „Seeshaupt“ den Stresstest besteht, geht sie wieder in den Linienbetrieb. Wann, kann Grießer nicht einmal ansatzweise sagen. „Das ist alles nicht ganz einfach, wir hoffen, dass das Teil bald kommt“, sagt er zum Hintergrund. Bis die Schiffe wieder uneingeschränkt fahre können, sei es eine „zähe Angelegenheit“. Die Untersuchungen, warum beide erst im Winter grundlegend gewarteten Schiffe Schäden aufwiesen, dauern noch an.

Eingeschränkter Fahrplan vorsorglich verlängert

Der eingeschränkte Fahrplan sei verlängert worden, um den Fahrgästen Sicherheit zu geben – die dort genannten Fahrten mit den kleineren Schiffen finden auf jeden Fall statt. Sollte die beiden großen vor dem 26. Juni wieder fit sein, werde man sofort wieder auf den vollen Fahrplan gehen, kündigte Grießer an.

Wie hoch die Verluste durch den Ausfall der beiden Dampfer sind, die seit einem Monat kaum oder gar nicht auslaufen können, vermag Grießer noch nicht einzuschätzen. In jedem Fall werde es Rückgänge allein schon durch die kleineren Schiffe mit weniger Fahrgästen geben. Die anstehenden Sommerferien in einigen Bundesländer führen an Tegern- und Königssee zu einem deutlichen Anstieg der Fahrgastzahlen, weniger am Starnberger See – ihn nutzen vor allem Naherholer. (ike)