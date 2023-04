Mucki und Mausi auf Mördersuche

Teilen

Mundraub im Kellergewölbe: Pfarrköchin Mucki (Katharina Ott) und Mesnerin Mausi (Waltraud Beigel) bedienen sich an den Vorräten der Dorfwirtschaft – und finden einen leblosen Mann. Das führt zu allerlei Komplikationen. © Dagmar Rutt

Endlich wieder Publikum: Das freut die Schauspieler der Theaterabteilung des TSV Perchting-Hadorf. Sie zeigten am Wochenende erstmals das Stück „Mucks Mäuserl Mord“ unter professioneller Leitung. Schauspieler Dieter Fischer führte Regie.

Perchting – Vor vollem Saal und mit viel Witz zeigten die acht Schauspieler der Theaterabteilung des TSV Perchting-Hadorf am Freitag ihr schon für 2020 ausgewähltes Stück „Mucks Mäuserl Mord“ von Ralph Wallner. Wegen Corona kam es erst jetzt zur Aufführung. Das Stück ist ein Wirtshauskrimi und handelt von der schrulligen Pfarrersköchin Mucki, dargestellt von Katharina Ott, und ihrer etwas weniger patenten Freundin, der Mesnerin Resi „Mausi“ Mausleitner, gespielt von Waltraud Beigel. Die beiden Frauen bedienen sich regelmäßig heimlich im Vorratskeller der Dorfwirtschaft, wo sie eines Tages einen leblosen Mann entdecken. Sie beschließen, auf eigene Faust zu ermitteln.

Drei Monate lang hat das Ensemble geprobt, oft bis Mitternacht, wie Marianne Gröger erzählt. Sie ist seit 17 Jahren Abteilungsleiterin der Theaterabteilung und wirkt seit 25 Jahren als Souffleuse. Begleitet wurde die Laiengruppe professionell: Spielleiter ist der Schauspieler Dieter Fischer, der selbst einst im Bauerntheater angefangen hat und nun in der ZDF-Fernsehserie „Die Rosenheim-Cops“ den Kriminalhauptkommissar Anton Stadler spielt.

Das Geheimnis für eine gute Aufführung verrät Waltraud Beigel: Man müsse das Stück kennen und nicht nur seinen Text lernen, sagt sie. „Dafür muss man sich Zeit nehmen.“ Nach fast drei Stunden auf der Bühne nahmen sie und ihre Mitspieler den verdienten und langen Applaus entgegen – den Leuten hat es gefallen. „Endlich wieder Publikum“, freut sich Beigel.

Bühnenbild seit 2020 fertig - und aufgebaut

Auch das Bühnenbild wartete seit 2020 fertig aufgebaut auf die Vorstellung. Marianne Gröger war nach der Premiere zufrieden. Hinter dem Publikum saß TSV-Präsident Richard Rothdauscher, der sich seit etwa 30 Jahren um Licht und Ton kümmert. „Die Schauspieler haben sich im Lauf der Jahrzehnte dermaßen gesteigert“, sagt er. „Das hat mit Laienschauspiel schon fast nichts mehr zu tun.“ Diesen Eindruck vermittelten sie auch bei der Premiere, obwohl eine Hauptrolle gesundheitlich bedingt eine Woche zuvor ausgefallen war. Bernd Habich sprang ein und lernte die Rolle des Buckl innerhalb einer Woche.

Dass der Verein zusammenhält, zeigte sich auch in den Pausen zwischen den Akten. Die anderen Abteilungen des TSV kümmerten sich um den Verkauf von belegten Semmeln und Getränken, um trotz fehlendem Wirt in der Vereinsgaststätte den Gästen etwas anbieten zu können.

Wer wissen will, wie Mucki und Mausi den Fall lösen, kann unter (0 81 51) 1 62 60 bei Marianne Gröger Karten reservieren. Vorstellungen finden statt am Ostersonntag, 9. April, um 20 Uhr, am Ostermontag, 10. April, um 18 Uhr sowie an den Freitagen 14., 21. und 28. April um 20 Uhr, an den Samstagen 15., 22. und 29. April um 20 Uhr sowie an den Sonntagen 16. und 23. April um 18 Uhr.

Von Vanessa Lange