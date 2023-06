Mühltal-Sperrung naht, gilt aber noch nicht

„Fast keine Beschwerden“: Die halbseitige Sperrung im Mühltal scheint Autofahrer wenig zu stören. Das dürfte wohl ab Mitte des Monats anders werden, wenn die Strecke voll gesperrt wird. © A. Jaksch

In mancher Baustellen-Übersicht tauchte am Donnerstag eine Vollsperrung der Strecke Starnberg-Gauting auf. Die kommt, gilt aber noch nicht sofort. Nächste Woche soll der genaue Termin feststehen.

Starnberg/Gauting – Manche blicken mit Bangen auf die Sperrung der Staatsstraße durchs Mühltal zwischen Leutstetten und Gauting in diesem Sommer. Eine Eintragung in der Baustellenseite des Freistaates, Bayern-Info, wies die Strecke bereits am Donnerstag als für zwei Monate gesperrt aus – was nicht stimmte. Der jüngste Stand besagt Mitte Juni bis Ende September, der Start kann aber auch erst Ende Juni sein. Der Hinweis wurde im Tagesverlauf wieder entfernt.

Die Eintragung rührt daher, dass am Jahresanfang Straßenbaubehörden ihre geplanten Maßnahmen schon mal melden – und vor einigen Monaten wollte das Staatliche Bauamt Weilheim die Sicherungsmaßnahmen am Hang zwischen Leutstetten und der sogenannten Hauser Kreuzung (Reismühle) noch früher ausführen lassen. Inzwischen ist klar, dass es nicht vor Mitte oder Ende Juni losgeht und wohl nicht zwei, sondern bis zu drei Monate dauern wird. Dieser Tage soll der Auftrag an eine Firma vergeben werden, für kommende Woche kündigte das Staatliche Bauamt die genauen Termine der Vollsperrung an.

Offizielle Umleitung über Westumfahrung Starnberg

Die Umleitung über Staatsstraßen wird großräumig erfolgen: von Gauting über Königswiesen zur Waldkreuzung, über die Starnberger Westumfahrung bis zur B 2 am Maxhof. Wer nach Starnberg will, wird freilich die Hanfelder Straße nutzen, die während der Vollsperrung noch mehr belastet sein wird und vor allem während der Vollsperrung der B 2 Ende August für den Bahnbrückenbau auch noch mehr Verkehr wird aufnehmen müssen.

Wie berichtet, rutscht der Hang im Mühltal unweit der Fischzuchtanlage ab, weswegen seit vorigem Sommer eine halbseitige Sperrung gilt, die bisher wenig Probleme bereitet hat. Um den Hang zur dort sehr nah an der Straße fließenden Würm zu stützen, muss eine mehr als 100 Meter lange Stützmauer errichtet werden. (ike)