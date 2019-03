Von wegen elitäre Gesellschaft

Der Münchner Yacht-Club, Anfang Mai Gastgeber für den 1. Bundesliga-Spieltag, will den Segelsport einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Auch deswegen ruft er die 1. Starnberger Segeltage ins Leben.

Starnberg– Segeln haftet nach wie vor das Image an, ausschließlich ein Sport für die Schönen, Reichen und Großkopferten zu sein. Und die großen Clubs am Starnberger See sehen sich stets mit dem Vorurteil konfrontiert, ein elitärer, geschlossenener Kreis zu sein. Dass dem nicht so ist, will der Münchner Yacht-Club beweisen. Im Rahmen des Auftakts zur Segelbundesliga (3. bis 5. Mai) richtet der 1908 gegründete Segelverein von 28. April bis 5. Mai die ersten Starnberger Segeltage aus. „Wir wollen die Hemmschwelle senken und zeigen, dass wir keine exklusive Gesellschaft sind“, sagte MYC-Präsident Niko Stoll am Freitag bei der extra anberaumten Pressekonferenz. „Die Segeltage sind ein Instrument, uns der breiten Bevölkerung zu öffnen“ – und so vielleicht auch das eine oder andere neue Mitglied zu gewinnen. Und auch das Clubcasino ist mittlerweile nicht nur den Mitgliedern vorbehalten, sondern für jedermann zugänglich. „Wir haben noch genug Kapazitäten in unserem Club“, so Stoll. Ein eigenes Boot brauche man auch nicht, „wir haben Clubschiffe, die unsere Mitglieder jederzeit nutzen können“.

Das gesamte Programm der Segeltage auf dem Gelände des Münchner Yacht-Clubs an der Possenhofener Straße 65-67 ist darauf ausgelegt, den Segelsport interessierten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nahezubringen. Und das alles unentgeltlich. An den interessanten Workshops, Vorträgen rund ums Segeln wie Knoten- oder Regelkunde, Schnuppersegeln oder Motorbootfahren unter fachkundiger Anleitung können passionierte Segler, aber vor allem auch blutige Anfänger teilnehmen. „Auch Menschen mit Behinderung sind herzlich eingeladen“, sagt Micki Liebl, der Teammanager der MYC-Bundesligamannschaft. Am Samstag, 4. Mai, steigt dann am Abend auf dem Clubgelände die große Seglerparty unter dem Motto „Rock the Bay“.

Das komplette Programm, das bis zum Startschuss der Segeltage am Sonntag, 28. April, laufend ergänzt wird, ist im Internet auf der seit Freitag freigeschalteten Homepage www.starnbergersegeltage.de einzusehen. Dort kann man sich auch gleich zu den einzelnen Veranstaltungen anmelden.

Alle Informationen unter www.starnbergersegeltage.de und www.myc.de.