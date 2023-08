Novum in der Historie des Münchner Yacht-Clubs

Von: Christian Heinrich

Bayern dominieren im hohen Norden: Die Crew des Münchner Yacht-Clubs (Mitte) gewann den Bundesligaspieltag in Kiel vor dem Verein Seglerhaus am Wannsee (r.) und dem Chiemsee Yacht-Club (l.). © DSBL/Fabian Frühling

Das gab es noch nie in der Geschichte des Münchner Yacht-Clubs: Nach dem dritten Spieltag führen die Segler vom Starnberger See erstmals die Tabelle der 1. Bundesliga an.

Starnberg – Bereits am Freitagabend knallten im Münchner Yacht-Club die Sektkorken. Philipp Ocker feierte an der Possenhofener Straße in Starnberg den Gewinn der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Drachen mit allen Mitgliedern. Als dann der Zwischenstand vom dritten Spieltag der Segel-Bundesliga die Runde machte, gab es stehenden Applaus für die eigene Crew, die in Kiel für Furore sorgte. „Es ist toll, wie der ganze Verein dahintersteht“, freute sich Micki Liebl. Xaver Huber, Julius Neszvecsko, Anton Sattler und Beni Haimerl bescherten den Münchnern ein Wochenende, das in die Annalen eingehen wird. Das Quartett segelte nicht nur am ersten Tag stark, sondern hielt auch an den folgenden Tagen das hohe Niveau. Am Ende siegte das Team des MYC souverän und sorgte für ein weiteres Novum in der Clubhistorie. Zum ersten Mal in zehn Jahren Bundesliga thront der Verein vom Starnberger See in der Tabelle auf Platz eins.

Es ist eine verrückte Geschichte, die so vor Wochen niemand für möglich gehalten hätte. Wie so oft in den vergangenen Jahren hatte der Verein auch diese Saison zum Förderprogramm für den eigenen Nachwuchs erklärt. Aber egal, wen die Münchner an den drei Spieltagen bisher ins Rennen schickten, die Segler und Seglerinnen haben inzwischen eine Klasse erreicht, die in dieser Breite in ganz Deutschland ihresgleichen sucht. Liebl war gar nicht so überrascht von dem, was in Kiel passierte: „Dass die Jungs es können, haben sie oft bewiesen.“ Neu war jedoch, dass das Team dem gewaltigen Druck standhielt, mit einem Sieg auf der Ostsee in eine andere Dimension vorzustoßen. „Chapeau“, gratulierte Liebl, „das war aller Ehren wert“.

Der Teammanager beobachtete mit wachsender Spannung und Nervosität, was seine Mannschaft in Kiel vollführte. Manchmal bekam er Schweißausbrüche, als er sah, welche waghalsigen Manöver seine vier Burschen ausführten. Denn seine Crew schien den Wind dort zu erahnen, wo ihn sonst niemand sah. „Da stellt es einem schon die Nackenhaare auf“, räumte Liebl ein, als er am Computer mitverfolgte, wie sein Boot als einziges Kurs in eine Richtung nahm, die alle Konkurrenten verpönten. Aber es funktionierte bis auf ganz wenige Ausnahmen alles, was sich die jungen Segler vornahmen. „Das war alles schon sehr kontrolliert und geplant“, sagte Liebl.

Als er nach 13 Rennen Bilanz zog, hatte seine Mannschaft acht davon gewonnen. Darüber hinaus gab es noch einen zweiten, einen dritten und einen vierten Rang sowie zwei fünfte Plätze zu verzeichnen. Selbst der Verein Seglerhaus am Wannsee, der am Ende Zweiter vor dem Chiemsee Yacht-Club wurde, kam nur auf sechs Tagessiege. „Wer so etwas schafft wie wir, ist zurecht ganz oben“, konstatierte Liebl. Wobei sich die Frage stellt, wie der Teamchef „ganz oben“ definiert. Zwar ist der erste Tabellenplatz in der Bundesliga-Tabelle nur eine Momentaufnahme, er belegt aber auch eine Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren weit über die Grenzen des Fünfseenlands hinaus vollzogen hat. „Wir sind schon einer der Big Player im deutschen Segelsport“, lautete Liebls Fazit. „Wir spielen eine gewichtige Rolle, nicht nur am Starnberger See oder in Bayern, sondern auch im ganzen Land.“ Widerrede ist da momentan zwecklos. Die Münchner halten als einzige der lokalen Vereine in der Bundesliga die Fahne hoch. Der Bayerische Yacht-Club ist nur noch zweitklassig, und der Deutsche Touring Yacht-Club gehört bezüglich Bundesliga längst der Vergangenheit an.