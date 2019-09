Starnberger See: Boot kentert am Donnerstagabend - 32-Jähriger ertrinkt

Dramatischer Rettungseinsatz in Münsing: Am Donnerstagabend kenterte ein Boot im Starnberger See. Für einen jungen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Münsing - Bei einem tragischen Unfall auf dem Starnberger See ist am Donnerstagabend ein junger Mann (32) ertrunken. Nach ersten Informationen der Wasserwacht Wolfratshausen wurden die Rettungskräfte um kurz nach 23 Uhr zu einem Einsatz an den Starnberger See im Bereich des Campingplatzes am Ambacher Erholungsgelände alarmiert.

Starnberger See: Wasserwacht finden unterkühlten Mann

Der Grund: Ein Boot war vor dem Badegelände unweit der Wasserrettungsstation Schwaiblbach gekentert. Als das erste Boot der Wasserwacht Wolfratshausen an der Unfallstelle ankam, fanden sie einen jungen Mann vor, der sich an dem gekenterten Boot festhielt. Er hatte die ganze Zeit über per Handy Kontakt mit der Leitstelle gehalten und mit seiner Handylampe auf sich aufmerksam gemacht. Die Helfer konnten ihn gerade noch rechtzeitig und stark unterkühlt aus dem Wasser ziehen. Ein weiterer Insasse befand sich bereits an Land, er wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Wasserwacht: Mann lag in zwei Metern Tiefe

Doch von dem dritten Bootsinsassen, der ebenfalls versucht hatte, ans Ufer zu schwimmen, fehlte jede Spur. Mit insgesamt fünf Rettungsbooten suchte die Wasserwacht nach dem Vermissten. Etwa eine Stunde nach der Alarmierung fanden sie den Mann in zwei Metern Tiefe, die Besatzung eines Bootes der Starnberger Wasserwacht zog ihn aus dem Wasser.

Reanimationsmaßnahmen: Gekenterte stirbt noch vor Ort

Doch trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen an Bord und durch den Notarzt am Steg starb der Gekenterte noch vor Ort, wie die Wasserwacht mitteilte. Nach Informationen unserer Zeitung wohnte das Opfer auf dem Campingplatz am Ambacher Erholungsgelände wohnte.

Starnberger See: Einsatz dauert bis in die frühen Morgenstunden

Die beiden Überlebenden wurden ins Krankenhaus nach Wolfratshausen gebracht. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden, beteiligt waren Rettungskräfte der Wasserwacht Starnberg, der DLRG Starnberg-Pöcking, der Wasserwacht Ammerland, Tutzing und Wolfratshausen mit insgesamt sechs Booten und 18 Einsatzkräften. Dazu drei Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Polizeihubschrauber und die Feuerwehr.

Erste Hinweise: Zum Angeln auf den See

Ersten Hinweisen zufolge waren die drei Bekannten nachts zum Angeln auf den See gefahren, teilte die Polizei mit. Die Ursache für das Kentern des Bootes ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen wurden. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es nicht für den Transport von drei Personen ausgelegt war.