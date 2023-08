Musikschule Starnberg: Gebühren erneut geändert

Von: Peter Schiebel

Die Gebühren für die Starnberger Musikschule wurden erneut geändert. © Andrea Jaksch

Die Gebühren für die Starnberger Musikschule ändern sich schon wieder. Ein Antrag von Josef Pfister führte zu einer Prüfung – und die ergab, dass die erst heuer beschlossene Sozialstaffelung gar nicht sinnvoll umsetzbar ist. Der Ferienausschuss kippte sie daher wieder – aber nur knapp.

Starnberg – Die Stadt Starnberg ändert zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Gebührenstruktur für die städtische Musikschule. Und jetzt drängt die Zeit: Denn die neuen Sätze sollen bereits zum neuen Schuljahr vom 1. September an gelten – und damit die erst im März von den städtischen Gremien verabschiedete Gebührensatzung schon wieder ablösen. Die Entscheidung im Ferienausschuss des Stadtrats fiel in dieser Woche denkbar knapp aus.

Im Frühjahr hatte sich der Stadtrat für ein vierstufiges Gebührenmodell ausgesprochen. Es beinhaltete eine zum Teil deutliche Gebührenerhöhung, um das jährliche Defizit der Musikschule zu decken, aber auch einen Sozialfaktor: Wer als Familie über ein Jahresbruttoeinkommen von nicht mehr als 50 000 Euro verfügt, sollte demnach Anspruch auf verminderte Gebührensätze haben. In der Folge wollte BMS-Stadtrat Josef Pfister wissen, wie das denn mit der Einkommensgrenze genau funktionieren soll. Sein Antrag führte zu einer „kritischen Betrachtung der Satzung“, wie Musikschulleiter Samuel Hartung in der Sitzungsvorlage schrieb. Wesentliches Ergebnis: „Wir schaffen die Zwischenstufe ab.“ Als Hauptgrund gab er den erforderlichen Verwaltungsaufwand zur Einkommensprüfung an. Künftig gibt es damit nur noch Jahresgebühren für Menschen mit Erstwohnsitz in Starnberg, Berg und Pöcking, höhere Jahresgebühren für Menschen aus anderen Orten und verringerte Jahresgebühren für Einheimische, die staatliche Sozialleistungen beziehen.

Knappe Entscheidung im Ferienausschuss

Die 50 000-Euro-Einkommensgrenze hat der Ferienausschuss mit 7:6 Stimmen wieder aufgehoben. Dagegen stimmten die Vertreter von Grünen, BMS, WPS und BLS. „Musik zu fördern, ist eine soziale Aufgabe“, sagte Josef Pfister. Dass es oberhalb der Gruppe der Sozialleistungsempfänger keine Abstufung mehr gebe, halte er für falsch. Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) sprach sich ebenfalls dafür aus, Einheimischen mit geringeren Einkommen verbilligte Gebühren anzubieten, wenn diese einen entsprechenden Nachweis vorlegten. Franz Heidinger (BLS) wollte den Verwaltungsaufwand minimieren, indem Antragsteller – bei Bedarf – einfach ihren Einkommensteuerbescheid vorlegen. So einfach gehe es nicht, entgegnete Bürgermeister Patrick Janik. „Es hat nicht jeder einen Einkommensteuerbescheid. Wir halsen uns mit der Prüfung viel Arbeit auf“, sagte er. Aus genau diesen Gründen verzichte die Stadt auch bei den Kindergartengebühren auf eine Sozialstaffelung der Elternbeiträge. Natürlich sei eine Einkommensprüfung machbar, sagte Janik, aber: „Wir haben auch das Ziel, unser Defizit zu reduzieren.“

Nach Angaben von Musikschulleiter Hartung betrug dieses Defizit im vergangenen Jahr gut 730 000 Euro. Für heuer geht er von gut 791 000 Euro bei insgesamt 871 Schülern aus. Durch die neuen Gebühren soll dies wenigstens etwas verringert werden. Die Stadt rechnet mit einem Anstieg der Gebühreneinnahmen von derzeit 468 000 Euro auf künftig 554 000 Euro. „Wir werden auch weiterhin ganz wesentlich die Musikschule subventionieren“, betonte Janik angesichts dieser Zahlen.

Eva Pfister (BMS) wollte es damit nicht auf sich beruhen lassen. Sie beantragte, die 50 000-Euro-Grenze wieder aufzunehmen und ein Jahr lang Erfahrungen zu sammeln. „Wir sollten die Leute nicht mitten in den Sommerferien vor vollendete Tatsachen stellen“, sagte sie. Allerdings scheiterte ihr Antrag ebenfalls mit 6:7 Stimmen.

Das sind nun die neuen Gebührensätze: Für die Teilnahme am Musikschulgarten und an der musikalischen Früherziehung für Klein- und Vorschulkinder wird damit im neuen Schuljahr eine Jahresgebühr von 539 Euro fällig (Einheimische 420 Euro, Sozialleistungsempfänger 210 Euro), für Einzelunterricht in einer Förderklasse 2825 Euro (Einheimische 1448 Euro, Sozialleistungsempfänger 724 Euro).